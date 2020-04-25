Пять огородных растений, за которые не стоит браться начинающим садоводам

Сельдерей

Его выращивают из маленьких семян, которым для прорастания требуется постоянно влажная почва. Сельдерей поспевает в течение нескольких месяцев, возни с ним много, а наградой становится не сочный помидор или сладкая клубника, а всего лишь - сельдерей. Кроме того, домашний сельдерей почему-то не такой вкусный, как купленный в магазине.

Цветная капуста

Цветная капуста очень требовательна к температуре. А именно, этот овощ не любит температурных колебаний. Кроме того, головки цветной капусты привлекают множество различных вредителей, которые с удовольствием в ней живут. Это создает проблемы для выращивания цветной капусты на вашем огороде.

Баклажан

Этот овощ также привлекает многочисленных вредителей. К тому же баклажан достигает больших размеров только в теплое лето, а у нас летом часто бывает прохладно, поэтому ваши баклажаны могут и не вызреть. Растению также необходимы подставки, так как тяжелые плоды могут разорвать ветку пополам или же сорваться с нее.

Лук

Каждый может выращивать зеленый лук, но выращивание репчатого лука является более сложной задачей. Есть много разных сортов лука, каждый из которых имеет свои требования в отношении воды, света, почвы и температуры. Поэтому будьте хорошо осведомлены, семена какого сорта вы посеяли.

Виноград