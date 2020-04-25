Пять огородных растений, за которые не стоит браться начинающим садоводам

С приходом весны на дачных участках кипит работа. Но вот эти растения портал Kodustiil не советует выращивать начинающим садоводам.
Сельдерей
Его выращивают из маленьких семян, которым для прорастания требуется постоянно влажная почва. Сельдерей поспевает в течение нескольких месяцев, возни с ним много, а наградой становится не сочный помидор или сладкая клубника, а всего лишь - сельдерей. Кроме того, домашний сельдерей почему-то не такой вкусный, как купленный в магазине.
Цветная капуста
Цветная капуста очень требовательна к температуре. А именно, этот овощ не любит температурных колебаний. Кроме того, головки цветной капусты привлекают множество различных вредителей, которые с удовольствием в ней живут. Это создает проблемы для выращивания цветной капусты на вашем огороде.
Баклажан
Этот овощ также привлекает многочисленных вредителей. К тому же баклажан достигает больших размеров только в теплое лето, а у нас летом часто бывает прохладно, поэтому ваши баклажаны могут и не вызреть. Растению также необходимы подставки, так как тяжелые плоды могут разорвать ветку пополам или же сорваться с нее.
Лук
Каждый может выращивать зеленый лук, но выращивание репчатого лука является более сложной задачей. Есть много разных сортов лука, каждый из которых имеет свои требования в отношении воды, света, почвы и температуры. Поэтому будьте хорошо осведомлены, семена какого сорта вы посеяли.
Виноград
Это, конечно, ни разу не овощ, но начинающим садоводам с ним тоже лучше не связываться. Выращивание винограда - трудоемкая деятельность, требующая терпения, пишет foodandwine.com. В среднем, саженцу нужно два года, чтобы начать плодоносить. Кроме того, эстонский климат не идеален для винограда, а холодная зима может погубить его.