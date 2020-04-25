Жители Кохтла-Ярве: город накрыл едкий запах. Что происходит?

«Уже несколько дней в Кохтла-Ярве временами появляется едкий запах. Конечно, это лишний повод не выходить на улицу и оставаться дома, но и окна не открыть, дышать совершенно нечем», - пожаловалась Rus.Postimees местная жительница.

Также многочисленные жалобы о жутком запахе в городе гуляют по соцсетям.

Предприятие OÜ Järve Biopuhastus сообщило, что в апреле приступило к компостированию осадков сточных вод, что может привести к неприятному запаху на территории Кохтла-Ярве.

Из-за чего возникает запах? Для того, чтобы компост приобрел необходимые для использования свойства, его необходимо время от времени ворошить. При определенных погодных условиях и направлении ветра неприятный запах распространяется в направлении города.