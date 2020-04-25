В Эстонии в два раза возросло число ДТП с участием этого вида транспорта

Об этом BNS сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, отметив, что по состоянию на пятницу с участием велосипедистов в Эстонии произошло 44 ДТП, в одном из них велосипедист погиб.

В прошлом году за тот же период произошло 19 ДТП с участием велосипедистов.

Два последних несчастных случая произошли в ночь на четверг и в четверг вечером.

В 00:14 поступило сообщение о нетрезвом велосипедисте, 31-летнем мужчине, который врезался в бетонное ограждение у дома по адресу бульвар Сыле, 40 в Таллинне и упал. Пострадавшего доставили в Северо-эстонскую больницу на лечение.