В Эстонии в два раза возросло число ДТП с участием этого вида транспорта

С начала этого года в Эстонии произошло дорожных инцидентов с участием велосипедистов в два раза больше, чем за тот же период прошлого года.
Об этом BNS сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, отметив, что по состоянию на пятницу с участием велосипедистов в Эстонии произошло 44 ДТП, в одном из них велосипедист погиб.
В прошлом году за тот же период произошло 19 ДТП с участием велосипедистов.
Два последних несчастных случая произошли в ночь на четверг и в четверг вечером.
В 00:14 поступило сообщение о нетрезвом велосипедисте, 31-летнем мужчине, который врезался в бетонное ограждение у дома по адресу бульвар Сыле, 40 в Таллинне и упал. Пострадавшего доставили в Северо-эстонскую больницу на лечение.
В четверг вечером, в 21.47 поступило сообщение о нетрезвой 49-летней женщине, которая не справилась с управлением велосипедом на улице Ристику в Таллинне и упала. Пострадавшую доставили на лечение в больницу.