В Латвии Covid-19 обнаружен в туберкулезном центре: 32 медработника на карантине

Больница отмечает, что Центр туберкулеза и легочных заболеваний в Упеслеяс продолжит оказывать помощь хроническим больным, однако на время дезинфекции закрыто отделение долгосрочного лечения туберкулеза.

Заболевший Covid-19 пациент лечился в отделении с 9 апреля. Ранее он лечился в региональной больнице, где дважды ему делали тесты на Covid-19, и дважды они были отрицательными. В свою очередь взятый уже в центре тест оказался положительным.

"Сейчас известны все 32 медработника и 24 контактных лица или пациента, с которыми он контактировал. Всем им сделаны тесты и все они отрицательны. Всем медработникам установлен карантин на 14 дней, после которого будет необходимо провести два повторных теста, чтобы убедиться, что люди здоровы и могут вернуться на работу", - заявила представитель больницы Илга Намниеце.

Она рассказала, что в стационаре заранее подготовлены 53 койки, чтобы в случае необходимости можно было разместить пациентов с Covid-19.

Намниеце добавила, что RAKUS сейчас обеспечивает доставку домой всех выписанных из больницы пациентов, проживающих в Риге и Рижском регионе.

Напомним, в минувшие сутки в Латвии проведено 2663 теста на Covid-19, из них 20 оказались положительными. Это значит, что до сих пор Covid-19 был обнаружен у 804 жителей Латвии.

В минувшие сутки в больницу доставлены три пациента, всего в стационаре находятся 39 человек, состояние 33 - средней тяжести, 6 - тяжелое. Выписаны 79 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).