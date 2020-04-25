Сб, 25.04.2020
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В Латвии Covid-19 обнаружен в туберкулезном центре: 32 медработника на карантине

Иллюстративное фото

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

После контакта с заболевшим Covid-19 пациентом 32 медработника отделения долгосрочного лечения туберкулеза Рижской восточной клинической университетской больнице (RAKUS), помещены под карантин, а 24 пациента признаны контактными лицами, сообщает агентство LETA.

Больница отмечает, что Центр туберкулеза и легочных заболеваний в Упеслеяс продолжит оказывать помощь хроническим больным, однако на время дезинфекции закрыто отделение долгосрочного лечения туберкулеза.

Заболевший Covid-19 пациент лечился в отделении с 9 апреля. Ранее он лечился в региональной больнице, где дважды ему делали тесты на Covid-19, и дважды они были отрицательными. В свою очередь взятый уже в центре тест оказался положительным.

"Сейчас известны все 32 медработника и 24 контактных лица или пациента, с которыми он контактировал. Всем им сделаны тесты и все они отрицательны. Всем медработникам установлен карантин на 14 дней, после которого будет необходимо провести два повторных теста, чтобы убедиться, что люди здоровы и могут вернуться на работу", - заявила представитель больницы Илга Намниеце.

Она рассказала, что в стационаре заранее подготовлены 53 койки, чтобы в случае необходимости можно было разместить пациентов с Covid-19.

Намниеце добавила, что RAKUS сейчас обеспечивает доставку домой всех выписанных из больницы пациентов, проживающих в Риге и Рижском регионе.

Напомним, в минувшие сутки в Латвии проведено 2663 теста на Covid-19, из них 20 оказались положительными. Это значит, что до сих пор Covid-19 был обнаружен у 804 жителей Латвии. 

В минувшие сутки в больницу доставлены три пациента, всего в стационаре находятся 39 человек, состояние 33 - средней тяжести, 6 - тяжелое. Выписаны 79 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). 

Всего с момента начала распространения Covid-19 проведено 45 743 анализа, положительными были 804. Выздоровели 267 человек, скончались 12 пациентов. 

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