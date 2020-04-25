Меркель сделала заявление, связанное с коронакризисом

Канцлер отметила необходимость создания общеевропейских фондов для поддержания общей экономической ситуации в Европе. Она назвала три меры, которые принимает ЕС для преодоления кризиса и его последствий, отметив, что первым важным шагом стала договоренность глав Минфинов стран Евросоюза о программах Европейского инвестиционного банка для поддержки предприятий малого и среднего бизнеса в странах ЕС.

Однако этого недостаточно, и по завершении кризиса Европе нужна будет программа по стимулированию экономики, продолжила Меркель, отметив, что в рамках ее создания Германии предстоит вложить в бюджет ЕС больше средств, чем это планировалось ранее. Необходимо продолжить инвестиции, в частности, в такие сферы, как экология и цифровые технологии, в также преодолеть зависимость ЕС от других стран в том, что касается, например, производства медицинских масок, подчеркнула канцлер.

"В сложившейся ситуации (единая. - ред.) Европа еще более важна, чем в обычное время", - заявила канцлер, отметив, что некоторые европейские страны, например, Италия и Испания, особенно сильно пострадали в результате пандемии.