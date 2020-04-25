Сб, 25.04.2020
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в Европе более 120 тысяч человек скончались от COVID-19

Тестирование на коронавирус.

ФОТО: Dmitri Kotjuh

Число скончавшихся от вызванных коронавирусом заболеваний за минувшие сутки в Европе превысило 120 000 человек, при этом более двух третей скончавшихся приходится на Италию, Францию, Испанию и Великобританию — об этом сообщило агентство новостей AFP со ссылкой на официальные источники в 14 часов по эстонскому времени.

Европа остается самой наиболее пострадавшей от коронавируса частью света — здесь умерли от вызванных вирусом болезней 120 140 человек и заразились в общей сложности 1 344 172 человека. 

В Италии на сегодняшний день зарегистрированы 25 969 смерти от COVID-19, в Испании 22 902, во Франции 22 245 и в Великобритании 19 506 умерших от коронавируса.

Всего в мире, по данным университета Джона Хопкинса, на вечер пятницы насчитывалось 2 млн 790 тыс. 986 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 82 тыс. 396 случаев заражения.

Полностью излечились во всем мире более 781 тыс. человек. 

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