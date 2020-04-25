в Европе более 120 тысяч человек скончались от COVID-19

Число скончавшихся от вызванных коронавирусом заболеваний за минувшие сутки в Европе превысило 120 000 человек, при этом более двух третей скончавшихся приходится на Италию, Францию, Испанию и Великобританию — об этом сообщило агентство новостей AFP со ссылкой на официальные источники в 14 часов по эстонскому времени.