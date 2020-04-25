EVEA: мелкие предприниматели сейчас нуждаются в поддержке, и многие могут ее не дождаться

Ассоциация малых и средних предпринимателей (EVEA) представила премьер-министру пошаговый план выхода из кризиса, передает Rus.ERR.
Утвержденная правительством 22 апреля программа по выходу из чрезвычайного положения, по мнению ассоциации предпринимателей, слишком общая.
"По сравнению с другими странами в Эстонии требуется неоправданно много времени для разработки пакетов помощи в кризисных ситуациях. Предприниматели, особенно мелкие, сейчас нуждаются в поддержке, и многие из них могут ее не дождаться", - считает президент EVEA Хейки Ритс.
Ассоциация предложила свой план выхода из кризиса.