EVEA: мелкие предприниматели сейчас нуждаются в поддержке, и многие могут ее не дождаться

"По сравнению с другими странами в Эстонии требуется неоправданно много времени для разработки пакетов помощи в кризисных ситуациях. Предприниматели, особенно мелкие, сейчас нуждаются в поддержке, и многие из них могут ее не дождаться", - считает президент EVEA Хейки Ритс.