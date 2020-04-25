Сб, 25.04.2020
Я хотел бы сказать кризисной комиссии, цитируя классиков: "Джон, что ты возишься, выпусти воду!" Индрек Сауль
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  • EVEA: мелкие предприниматели сейчас нуждаются в поддержке, и многие могут ее не дождаться

EVEA: мелкие предприниматели сейчас нуждаются в поддержке, и многие могут ее не дождаться

Деньги. Иллюстративное фото.

ФОТО: Shutterstock

Ассоциация малых и средних предпринимателей (EVEA) представила премьер-министру пошаговый план выхода из кризиса, передает Rus.ERR.

Утвержденная правительством 22 апреля программа по выходу из чрезвычайного положения, по мнению ассоциации предпринимателей, слишком общая.

"По сравнению с другими странами в Эстонии требуется неоправданно много времени для разработки пакетов помощи в кризисных ситуациях. Предприниматели, особенно мелкие, сейчас нуждаются в поддержке, и многие из них могут ее не дождаться", - считает президент EVEA Хейки Ритс.

Ассоциация предложила свой план выхода из кризиса.

 

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