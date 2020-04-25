Тесты показали заражение COVID-19 у воспитанников Тверского суворовского училища

О вспышке COVID-19 в Тверском суворовском училище ранее в субботу изданию "Подъём" рассказала мать одного из воспитанников. По ее словам, в конце марта суворовцев возили в Краснознаменск на репетиции парада Победы, а теперь училище закрыто на карантин, и родители не знают, что происходит с детьми, передает Newsru.com.

"Так как не было средств защиты, дети сами шили своими руками маски. Затем всех парадников в общих автобусах доставили обратно в училище и расположили в отдельном здании. Они сдали тесты. Но ни один результат нам не объявили", - заявила собеседница издания.

Она также пожаловалась, что воспитанников не лечат должным образом. "Дети говорят, что у них были в Краснознаменске те, кто потеряли обоняние и сильно кашляли. Никаких лекарств, кроме фурацилина, мукалтина и парацетамола, там нет. Наших суворовцев всегда одуванчиками лечат", - сказала женщина. По ее словам, ученики говорят, что у 18 человек тесты на COVID-19 показали положительный результат.

"Тех, у кого температура, просто отправляют в комнаты в конце коридора по 10 человек. В других комнатах живут по 15-20 детей. Они там все уже перемешались", - заключила мать суворовца.

В Минобороны информацию о том, что воспитанники училища сами шили себе маски, назвали "ложью и глупостью". "Все воспитанники и преподавательский состав училища в необходимом объеме обеспечены средствами защиты и профилактики", - заявили в ведомстве. Там также утверждают, что инфицированные суворовцы не привлекались к апрельским тренировкам парада Победы в подмосковном Алабино.

С начала апреля училище перешло на дистанционное обучение, отменены построения личного состава, культурно-массовые и спортивные мероприятия, "соблюдаются нормы социальной дистанции", говорится в пресс-релизе. По данным Минобороны, руководство "находится в постоянном контакте с родителями и доводит всю необходимую информацию через родительский комитет и лично обратившимися родителям".