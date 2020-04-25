Министр рассказал о положительных аспектах коронакризиса

По словам Аллера, пищевая промышленность очень хорошо приспособилась к ситуации и быстро отреагировала. Кроме того, нет никаких сообщений об инфицированных коронавирусом в секторе. «В начале кризиса уже подготовились, привезли вещества и различную одежду для личной гигиены», - пояснил Аллер.

Сотрудники пищевой промышленности считаются работниками, работающими на передовой линии, которые в случае необходимости могут в ускоренном порядке проходить тестирование на коронавирус. «Но до сих пор все результаты были отрицательными», - сказал Аллер.

В сельском хозяйстве, растениеводстве и садоводстве наиболее остро стоит проблема нехватки рабочих рук. Мясная промышленность в настоящее время работает с запланированной мощностью. «Если даже не сказать, что более мощно, так как люди начали много готовить дома, что означает наличие в магазине свежего, качественного сырья. Это заставило мясную промышленность придумать различные дополнительные продукты», - пояснил Аллер.

Однако есть проблемы в производстве органической продукции. «Когда у людей снижается покупательская способность, понятно, что человек начинает выбирать, и фактически обороты от продажи конечной продукции падают», - пояснил Аллер.