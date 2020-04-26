Галерея ⟩ Противники карантина: несмотря на запрет, в центре Берлина собрались более тысячи человек

В субботу, 25 апреля, на площади Роза-Люксембург-Плац в центре германской столицы собрались более тысячи противников локдауна, пишет DW.

Многие демонстранты стояли перед установленными полицией заграждениями, с помощью которых площадь была оцеплена с целью не допустить проведение массовой акции. Полиция неоднократно призывала людей разойтись, несколько человек были временно задержаны.

В целом акция прошла мирно, во второй половине дня ее участники постепенно покинули площадь. Порядок охраняли почти 200 полицейских в защитных масках. Подобные акции протеста также проходили каждую субботу на протяжении последних четырех недель. На 1 мая запланирована акция протеста в интернете.

Локдаун в Германии

20 апреля в Германии началось поэтапное ослабление карантинных мер, принятых в конце марта. В частности, открылись небольшие магазины, решено поэтапно возобновить занятия в школах. 30 апреля канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министры 16 федеральных земель обсудят первые итоги смягчения локдауна и возможность отменить дальнейшие ограничения.