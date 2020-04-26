У работника магазина Coop обнаружили коронавирус

Руководитель по коммуникациям Coop Мартин Мийдо подтвердил Pärnu Postimees , что три недели назад у сотрудника продуктового магазина Coop, расположенного в пярнуском торговом центре Port Artur 2, был обнаружен коронавирус.

По словам Мийдо, сотрудник заразился три недели назад в свое свободное время и к тому моменту не был на работе более трех суток. «Все процедуры выполнялись в соответствии с предписаниями Департамента здоровья и в рабочих помещениях не было риска заражения вирусом», - сказал руководитель по коммуникациям.