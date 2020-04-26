Что происходит с Ким Чен Ыном? В Корейской ассоциации сообщили о состоянии здоровья лидера КНДР

Так, глава Корейской ассоциации дружбы, созданной для поддержания международных связей с КНДР, выразил уверенность, что сведения о тяжелом состоянии председателя Трудовой партии Кореи (ТПК), который 15 апреля впервые за долгие годы не присутствовал на торжественных мероприятиях по случаю годовщины со дня рождения Ким Ир Сена, "ложны и злонамеренны". Соответствующую запись Алехандро Као де Бенос де Лес Перес разместил в субботу, 25 апреля, в Twitter.

Esto es OFICIAL: La información sobre el grave estado de salud de nuestro Mariscal Kim Jong Un ES FALSA y malintencionada. Gracias por preocuparse, pero ruego a los periodistas que consulten la fuente de las noticias y sean menos sensacionalistas. — Alejandro Cao (@DPRK_CAODEBENOS) April 25, 2020

Дипломат также рекомендовал журналистам аккуратнее подходить к проверке источников информации.

Корейская ассоциация дружбы базируется в Испании, однако официально признана властями КНДР.

Государственные СМИ Северной Кореи в последний раз сообщали о местонахождении Кима 11 апреля - тогда он присутствовал на заседании политбюро ЦК ТПК по вопросам внутренней политики.

Спецпоезд лидера КНДР замечен на востоке страны

Агентство Reuters со ссылкой на три источника передало, что Китай направил в Северную Корею для консультаций команду экспертов, включая медицинских специалистов. Кроме того агентство со ссылкой на мониторинговый сайт 38 North, специализирующийся на сборе аналитической информации о КНДР, передало, что спецпоезд Ким Чен Ына в период с 21 по 23 апреля находился в районе северокорейского Вонсана на востоке страны. Близ этого города, в частности, находится морской курорт Кальма, который ранее неоднократно инспектировал Ким Чен Ын. В своих выводах аналитики 38 North опирались на снимки со спутника. По их оценкам, эти данные "придают веса сообщениям о том, что Ким находится в элитном секторе на восточном побережье страны".

Передал благодарность

Между тем государственное радио КНДР утром в воскресенье, 26 апреля, сообщило об активной деятельности лидера страны. В сообщении отмечается, что "товарищ Ким Чен Ын передал благодарность рабочим и сотрудникам, от всей души помогавшим создавать город Самчжиён". В какой форме передана благодарность, не уточняется.

Японские СМИ сообщили о "вегетативном состоянии" Кима

Между тем издаваемый в Токио еженедельный журнал Shūkan Gendai в свою очередь утверждает, что северокорейский лидер находится в "вегетативном состоянии" после перенесенной ранее в этом месяце операции на сердце. Издание при этом ссылалось на медика, который якобы присутствовал при операции. Пхенчхан по линии агентства ЦТАК эту информацию не подтверждал.

Вегетативное состояние зачастую возникает в результате травмы головного мозга, пациент может частично или полностью восстановиться и выйти из него, в то же время возможно и негативное течение, заканчивающееся летальным исходом.

Между тем вице-директор гонконгской спутниковой телесети HKSTV Цин Фэн на своей странице в китайской соцсети Weibo написала о возможной смерти лидера Северной Кореи. О ее посте информировало американское информационное издание International Business Times. Информация о посте также активно распространялась в Twitter.

На момент публикации материала в китайском сервисе микроблогов Weibo сообщения уже не было, последняя запись Цин Фэн там датирована 24 апреля.