СМИ сообщили о смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. По другой версии, он в коме

В СМИ появились сообщения о смерти Ким Чен Ына, которого не видели на публике с 11 апреля. Как не раз бывало с новостями о жизни северокорейской элиты, о достоверности таких публикаций судить довольно сложно, а официальные источники в Пхеньяне упорно молчат, пишет Newsru.

РИА "Новости" передает, что опрошенные агентством эксперты "не считают информацию о состоянии здоровья Ким Чен Ына достоверной", а распространившиеся впоследствии слухи о его смерти называют "маловероятными".

Газета The New York Post со ссылкой на гонконгские источники сообщило вечером в субботу, что северокорейский лидер, вероятно, умер. Источники газеты основывались на сообщение в китайской социальной сети Weibo топ-менеджера гонконгской телекомпании HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына. Впрочем, довольно быстро она удалила свое сообщение.

По другим данным, руководитель Северной Кореи перенес операцию на сердце и находится в коме.

Так, по версии, опубликованной японским еженедельником Shukan Gendai, врач, проводивший Ким Чен Ыну операцию на сердце, сильно нервничал, у него дрожали руки, из-за чего операция продлилась восемь минут вместо одной.

"Председатель КНДР Ким Чен Ын в ходе осмотра региона, внезапно схватился за сердце и упал. Сопровождавшая группа врачей, в спешке проводя массаж сердца, доставила его в ближайшее отделение скорой помощи", - приводит японский автор слова своего источника в китайских медицинских кругах.

Ранее южнокорейское издание Daily NK сообщало со ссылкой на свой источник в Северной Корее, что Ким Чен Ын проходит курс лечения после операции, связанной с сердечно-сосудистой системой.

По данным Reuters, 23 апреля из Китая в КНДР отправилась делегация, состоящая из 50 медиков во главе с высокопоставленным функционером из отдела по международным связям Коммунистической партии КНР. Источник издания предполагает, что китайские медики отправились в Корею для помощи Ким Чен Ыну.

"Однако группа северокорейских врачей, считая, что если они будут ждать китайских медиков, то пациент не выживет, решила проводить срочную операцию по установке стента в сердце", - отметил собеседник японского издания. Сама по себе операция по установке стента в кровеносную артерию не слишком сложная, она "занимает примерно одну минуту". Официальных подтверждений от властей КНДР, разумеется, нет.

Телеграм-каналы, освещающие события в в странах Юго-восточной Азии, пишут, что телевидение КНДР показывает старые видеозаписи с Кимом, пытаясь опровергнуть слухи о его смерти.

Государственное радио КНДР утром в воскресенье сообщило об активной деятельности вождя. В сообщении радиостанции говорилось о том, что "товарищ Ким Чен Ын передал благодарность рабочим и сотрудникам, от всей души помогавшим создавать город Самчжиён". В какой форме была передана благодарность, не уточняется.