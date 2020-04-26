СМИ сообщили о смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. По другой версии, он в коме

Противоречивая информация поступает о состоянии здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына.
В СМИ появились сообщения о смерти Ким Чен Ына, которого не видели на публике с 11 апреля. Как не раз бывало с новостями о жизни северокорейской элиты, о достоверности таких публикаций судить довольно сложно, а официальные источники в Пхеньяне упорно молчат, пишет Newsru.
РИА "Новости" передает, что опрошенные агентством эксперты "не считают информацию о состоянии здоровья Ким Чен Ына достоверной", а распространившиеся впоследствии слухи о его смерти называют "маловероятными".
Газета The New York Post со ссылкой на гонконгские источники сообщило вечером в субботу, что северокорейский лидер, вероятно, умер. Источники газеты основывались на сообщение в китайской социальной сети Weibo топ-менеджера гонконгской телекомпании HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына. Впрочем, довольно быстро она удалила свое сообщение.
По другим данным, руководитель Северной Кореи перенес операцию на сердце и находится в коме.
Так, по версии, опубликованной японским еженедельником Shukan Gendai, врач, проводивший Ким Чен Ыну операцию на сердце, сильно нервничал, у него дрожали руки, из-за чего операция продлилась восемь минут вместо одной.
"Председатель КНДР Ким Чен Ын в ходе осмотра региона, внезапно схватился за сердце и упал. Сопровождавшая группа врачей, в спешке проводя массаж сердца, доставила его в ближайшее отделение скорой помощи", - приводит японский автор слова своего источника в китайских медицинских кругах.
Ранее южнокорейское издание Daily NK сообщало со ссылкой на свой источник в Северной Корее, что Ким Чен Ын проходит курс лечения после операции, связанной с сердечно-сосудистой системой.
По данным Reuters, 23 апреля из Китая в КНДР отправилась делегация, состоящая из 50 медиков во главе с высокопоставленным функционером из отдела по международным связям Коммунистической партии КНР. Источник издания предполагает, что китайские медики отправились в Корею для помощи Ким Чен Ыну.
"Однако группа северокорейских врачей, считая, что если они будут ждать китайских медиков, то пациент не выживет, решила проводить срочную операцию по установке стента в сердце", - отметил собеседник японского издания. Сама по себе операция по установке стента в кровеносную артерию не слишком сложная, она "занимает примерно одну минуту". Официальных подтверждений от властей КНДР, разумеется, нет.
Телеграм-каналы, освещающие события в в странах Юго-восточной Азии, пишут, что телевидение КНДР показывает старые видеозаписи с Кимом, пытаясь опровергнуть слухи о его смерти.
Государственное радио КНДР утром в воскресенье сообщило об активной деятельности вождя. В сообщении радиостанции говорилось о том, что "товарищ Ким Чен Ын передал благодарность рабочим и сотрудникам, от всей души помогавшим создавать город Самчжиён". В какой форме была передана благодарность, не уточняется.
В субботу ЦТАК сообщило, что в четверг лидер Северной Кореи получил поздравительную телеграмму от главы КПРФ Геннадия Зюганова по случаю годовщины визита Ким Чен Ына в Россию.
Посольство РФ в КНДР сообщило, что презентовало вождю корзину цветов по случаю годовщины его визита в Россию.
Последнее фото лидера на сайте ЦТАК было опубликовано в новости от 12 апреля об инспекции полка ВВС.
В Северной Корее уже был готов чрезвычайный план на случай смерти Ким Чен Ына, пишет японская газета "Иомиури". Еще в конце 2019 года руководство страны приняло решение: при чрезвычайной ситуации во главе страны встанет его младшая сестра Ким Ё Чжон, официально занимающая пост главы отдела пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи. Утверждают, впрочем, что ее реальные полномочия куда шире.
Известно, что она тоже училась в Швейцарии и является вторым по влиятельности человеком в стране.
После этого решения множество распоряжений выходило уже от имени Ким Ё Чжон. В марте этого года было выпущено ее первое официальное заявление по международным вопросам.
В Корейской ассоциации сообщили о состоянии здоровья лидера КНДР
Глава Корейской ассоциации дружбы, созданной для поддержания международных связей с КНДР, выразил уверенность, что сведения о тяжелом состоянии председателя Трудовой партии Кореи (ТПК), который 15 апреля впервые за долгие годы не присутствовал на торжественных мероприятиях по случаю годовщины со дня рождения Ким Ир Сена, "ложны и злонамеренны". Соответствующую запись Алехандро Као де Бенос де Лес Перес разместил в субботу, 25 апреля, в Twitter.
Esto es OFICIAL: La información sobre el grave estado de salud de nuestro Mariscal Kim Jong Un ES FALSA y malintencionada. Gracias por preocuparse, pero ruego a los periodistas que consulten la fuente de las noticias y sean menos sensacionalistas.— Alejandro Cao (@DPRK_CAODEBENOS) April 25, 2020
Дипломат также рекомендовал журналистам аккуратнее подходить к проверке источников информации.
Корейская ассоциация дружбы базируется в Испании, однако официально признана властями КНДР.
Государственные СМИ Северной Кореи в последний раз сообщали о местонахождении Кима 11 апреля - тогда он присутствовал на заседании политбюро ЦК ТПК по вопросам внутренней политики.