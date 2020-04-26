Фото и видео ⟩ Мышь не проскочит: границы Эстонии охраняют конные патрули

«В связи с чрезвычайным положением Кайтселийт привлечен поддерживать как работу полиции, так и погранохраны и уже пять недель мы работает как в погранпунктах, так и в пограничных патрулях», - рассказывает кавалерист Вырумааской дружины Кайтселийта Рой Стридер.

«Участок между Луутснику и Краби входит в зону ответственности автопатруля Кайтселийта, но на машине не везде проедешь и, поскольку у нас в прошлом году было создано конное подразделение, логично было, чтобы мы отправились патрулировать на лошадях», - отметил Стридер.

Конный патруль из шести человек в субботу утром начал свой путь из деревни Краби, двигаясь по дороге вдоль границы, потом в направлении Келламяэ до пункта пересечения границы Луутснику.

Учитывая переменчивую местность пограничных зон Вырумаа и Сетомаа лошади идеально подходят для патрулирования.