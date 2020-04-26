Туризм после пандемии: как коронавирус изменит путешествия и что нас ждет этим летом?

Как пандемия коронавируса SARS-CoV-2 изменит мировой туризм, можно ли будет куда-то отправиться в отпуск этим летом, и как нынешний кризис отразится на стоимости поездок? На эти и другие вопросы в интервью DW ответил эксперт Института туризма и исследования курортов в Северной Европе Ульф Зонтаг.

DW: Всемирная туристская организация прогнозирует, что в 2020 году число туристов по всему миру снизится на треть - с 1,4 до 1 млрд человек. Был ли когда-нибудь такой спад в этой сфере?

Ульф Зонтаг: Нет, в такой форме еще не было. И я бы сказал, что цифры, называемые этой организацией, могут оказаться слишком оптимистичными. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) исходит из того, что количество туристов в мире в этом году может сократиться на 40-70 процентов.

- Как вы думаете, нам придется в этом году проводить отпуск дома, не имея возможности путешествовать?

- Все зависит от политических рамочных условий, а предсказать, какими они будут, очень сложно. Политическая воля у тех, кто принимает ключевые решения, по всей видимости, есть. Существуют и первые сценарии того, кому и в какой последовательности можно будет вновь посещать туристические регионы: сначала разрешат это делать тем, у кого в этих регионах есть собственное жилье. Затем туристам, которые будут останавливаться на ночлег, а потом уже тем, кто приезжает без ночевок. Я надеюсь, что с середины или с конца мая мы снова увидим первые признаки возобновления иностранного туризма. А вот когда мы снова сможем свободно пересекать границы других государств, в настоящий момент действительно трудно сказать.

- На немецких курортах Балтийского и Северного морей владельцы отелей думают о том, чтобы предоставлять в туристических целях лишь каждое второе койко-место, чтобы не допустить массового скопления туристов. Из Италии поступило предложение изолировать лежаки на пляже и столики в ресторанах с помощью плексигласа - боксов из органического стекла. Насколько все это реалистично?

- До тех пор, пока не появится вакцина от коронавируса, мы должны будем соблюдать предписанную дистанцию по отношению друг к другу. Поэтому нет ничего удивительного в том, что сейчас появляются такие планы. Как можно предотвратить большое скопление народа в ограниченном пространстве? Одно из возможных решений - сдавать лишь каждый второй номер в отеле. Или открыть лишь каждый второй отель. Или сделать так, чтобы люди на пляже не находились слишком близко друг ко другу. Станут ли плексигласовые боксы выходом из ситуации, нужно рассматривать подробно. Но, в любом случае, этот пример показывает, какие креативные и инновационные попытки предпринимаются для того, чтобы спасти туристическую отрасль.