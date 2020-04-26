В Эстонии еще три человека умерли от коронавируса, диагностировано девять новых случаев заражения

На сегодняшний день в Эстонии было проведено 47 933 первичных тестов, из которых 1643, т.е. 3,4 процента показали положительный результат.

По состоянию на утро 26 апреля, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждались 94 пациента, из которых шесть человек находятся на искусственной вентиляции легких. Из больниц выписано 233 человека. За последние сутки в Ляэне-Таллиннской центральной больнице умерла 84-летняя женщина, а в Пярнуской больнице — 78-летняя женщина. Из-за технического сбоя в общую статистику не был внесен человек, у которого был диагностирован COVID-19 после смерти (человек умер дома). На данный момент в Эстонии по причине коронавируса умерли 49 человек.

За последние 24 часа положительные тесты поступили из Харьюмаа (7), Пярнумаа (1) и с Сааремаа (1). Статистика составляется на основе данных Регистра народонаселения. По возрастным группам больше всего зараженных COVID-19 в возрасте 55-59 лет – 12%. Подробную статистику данных по коронавирусу можно смотреть по ссылке www.koroonakaart.ee/ru.

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График показывает абсолютное количество диагнозов, совокупный временной ряд диагнозов, ежедневное увеличение и информацию о тестах. В конце видно распределение по возрасту и полу пациентов с положительным диагнозом и их место жительства по уездам.

В связи с объявленным в стране чрезвычайным положением, во всех учреждениях социального попечения, больницах и тюрьмах до 1 мая действует запрет на посещения.

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