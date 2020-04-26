Женская клиника Ида-Таллиннской больницы восстанавливает плановое лечение

Об этом сообщила заведующая амбулаторным отделением гинекологии Эле Таммемяэ, по словам которой с самого начала кризиса продолжило работу отделение неотложной помощи клиники женских болезней, а также отделение родовспоможения для беременных. До сего времени в режиме интернет-связи проводились гинекологические консультации и визиты на осмотр беременных.

«В соответствии с конкретными заболеваниями и назначенным лечением плановый прием пациенток проводится и в кризисный период, только в сокращенном объеме, были проведены также неотложные операции. К врачу попали те пациентки, которым необходимо было срочное лечение», - пояснила Таммемяэ.

По словам Таммемяэ, на время кризиса были полностью приостановлены обследование на выявление рака молочной железы и рака шейки матки. Теперь клиника женских болезней сама начнет связываться с пациентками, у которых были отменены визиты к врачу и по телефону договариваться с ними о новом времени визита или проведении консультации по интернету.

«Пока пациентки сами не могут бронировать время приема к врачу, поскольку регистрация на май еще не началась. Вместе с тем, лечащие врачи сами активно связываются с пациентками по телефону и назначают им новое время приема», - пояснила Таммемяэ.