Эстонские работодатели пытаются обмануть государство и отобрать зарплаты у сотрудников

Третья схема — получатели пособия оставляют налоги неуплаченными. Тут важно подчеркнуть, что Касса по безработице компенсирует 70 процентов от зарплаты работника, а работодатель должен заплатить при этом работницу не менее 150 евро и при этом уплатить налог на страхование от безработицы. Но выясняется, что члены правления фирмы оформляют себя как простых работников задним числом, чтобы получить пособие, да еще и не платят налог на страхование от безработицы.

Имена мошенников стоило бы огласить

Последняя и самая нахальная схема — фирма отбирает у работника компенсацию и кладет ее себе в карман. К примеру, уже были случаи, когда работодатель пишет заявление на компенсацию в Кассу по безработице, а вместо личного банковского счета работника, на который по правилам переводится компенсация, пишет номер счета фирмы. Второй вариант — предприниматель заключает с работником письменное или устное соглашение, что последний, получив компенсацию, выплатит какую-то ее часть работодателю. «Были жалобы, что работнику угрожали сокращением, если не он подпишет нужные документы», - поясняет Кооль.

Имена возможных мошенников Кооль говорить не стала, поскольку еще ведется расследование и сбор доказательств.

Крупные предприятия Эстонии однако считают, что имена обманщиков стоило бы разгласить общественности и наказать их. Руководитель Центрального союза работодателей Арто Аас, председатель правления Торгово-промышленной палаты Тоомас Луман и председатель правления Союза крупных предпринимателей Вяйно Калдоя несколько дней назад отправили правительству пять предложений, как государство должно стимулировать экономику и частное предпринимательство в период кризиса.

Одно из таких предложений касается компенсаций заработной платы от Кассы по безработице. Представители предпринимательства находят это пособие крайне важным, но видят, что есть возможность злоупотребления этими деньгами.

«Чтобы избежать злоупотребления, следует вместе с налоговым управляющим следить за налоговым поведением ходатайствующих, в том числе следить за декларациями, - пишут они правительству. - В случае, если выясняется, что неверные данные были предъявлены намеренно или задним числом изменяются данные декларации злонамеренно, чтобы выполнить условия получения пособия, то следует огласить общественности личности этих предпринимателей и наложить санкции».

Что такое компенсация заработной платы?

Компенсация заработной платы выплачивается работнику, если деятельность работодателя, у которого он работает, в связи с обстоятельствами введения чрезвычайного положения значительно пострадала. Компенсация обеспечит работникам доход и поможет работодателям пережить временные трудности, чтобы не нужно было сокращать работников или прекращать деятельность.

Условия получения компенсации

Компенсация выплачивается тогда, когда работодатель находится в ситуации, которая соответствует по крайне мере двум условиям из трех:

оборот или доход работодателя в том месяце, за который подается ходатайство о компенсации, снизился по крайней мере на 30 процентов по сравнению с оборотом или доходом того же месяца прошлого года;

работодатель не может дать работу в согласованном объеме по крайней мере 30 процентам работников;

работодатель снизил по крайней мере 30 процентам работников заработную плату не менее чем на 30 процентов или до размера минимальной зарплаты.

Работодатель должен соответствовать этим условиям по состоянию на тот месяц, за который он ходатайствует о компенсации заработной платы. С работниками должен быть заключен трудовой договор.

Ходатайствовать о компенсации могут ходатайствовать работодатели как частного, так и публичного сектора, независимо от размера предприятия.

Компенсация выплачивается тем работникам, которым работодатель не может дать работу в согласованном объеме, или если работодатель сократил им зарплату.

Размер компенсации составляет 70% от средней заработной платы работника за календарный месяц. Максимальный размер компенсации 1000 евро. Кроме того, работодатель должен платить работнику зарплату в размере не менее 150 евро (брутто).

В общей сложности от Кассы по безработице и работодателя работник сможет получать не менее минимальной зарплаты, то есть 584 евро. Если из-за работы с частичной занятостью работник получал зарплату в размере меньше минимальной, то у него сохранится прежний доход.

У работника есть право получить компенсацию за два месяца в течение трехмесячного периода.

Касса по безработице с компенсации и работодатель с заработной платы платят социальный налог, страховой взнос по безработице и обязательные пенсионные взносы, а также подоходный налог.

Важно знать:

заявление о компенсации в Кассу по безработице подает работодатель, а компенсация выплачивается напрямую работникам;

компенсация выплачивается за период с марта по май 2020 года, работодатель может ходатайствовать о компенсации для работника за два месяца;

работодатель подает в Кассу по безработице заявление за каждый календарный месяц отдельно после того, как работникам выплачена зарплата;

если работодатель закончит с работником трудовые отношения по причине сокращения в том же календарном месяце, за который он ходатайствует о компенсации на зарплату, или в следующем месяце, то он должен будет вернуть кассе по безработице полученную компенсацию.

Ходатайство

Заявления о компенсации можно будет подавать на портале e-töötukassa в апреле, информацию о точной дате и данных, которые будут нужны для подачи заявления, мы сообщим при первой возможности.

Для ходатайства о компенсации, работодатель подает в Кассу по безработице заявление отдельно за каждый календарный месяц. Условия соответствия могут отличаться по месяцам, но в каждом из них должны быть выполнены два условия из трех.

Рекомендуем работодателям посмотреть, у кого есть право подавать заявления на портале e-töötukassa и, при необходимости, сделать доверенность тому человеку, который сможет подавать заявления для ходатайства о компенсации. Инструкция по оформлению доверенности ЗДЕСЬ.

Инструкция о том, как подать ходатайство о компенсации ЗДЕСЬ.

Дополнительная информация по адресу tth@tootukassa.ee или по телефону 15501.