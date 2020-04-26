Мужчина покинул магазин Konsum в сопровождении полиции

Вчера вечером в Тарту возле магазина Karete Konsum на улице Ялака можно было наблюдать два автомобиля охранной фирмы G4S, полицейский автобус и машину группы быстрого реагирования, пишет Tartu Postimees.
В магазине полицейских и охранников ждал мужчина, который, по словам одного свидетеля, пытался украсть мороженое, и задержание которого сопровождалось небольшой потасовкой.
По словам дежурного патрульного руководителя Тартуского отделения полиции Тимо Рейнтхала, в субботу, 25 апреля, около 18.40 в полицию поступило сообщение, что в магазине на улице Ялака 60-летний мужчина пытался пронести мимо кассы неоплаченный товар.
«Работники магазина заметили мужчину и задержали его, - сказал Рейнтхал. - Отреагировавшие на сообщение полицейские установили на месте событий, что задержанный был в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в участок трезветь и для выяснения обстоятельств случившегося начато производство о проступке».