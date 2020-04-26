Годовщина самой страшной аварии ХХ века: 34 года назад в Чернобыле взорвался ядерный реактор

Сегодня отмечают 34-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС, пишет Korrespondent.

26 апреля 1986 года в 1.23 ночи серия взрывов разрушила четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Неудачное испытание реактора вылилось в катастрофу. Полностью ликвидировать пожар удалось лишь 10 мая.

В течение пятнадцати дней в атмосферу было выброшено 50 мегакюри ядерного топлива. Радиоактивное облако накрыло главным образом три страны: Украину, Беларусь и Россию.

Эвакуация началась только на второй день, поскольку советская власть утаила катастрофу. Только через 36 часов после катастрофы было эвакуировано почти пятьдесят тысяч человек.

Они взяли с собой только самое необходимое, в основном, только документы, им пообещали, что они вернутся домой в течение двух или трех дней. Однако больше никто из них сюда не вернулся. Всего было эвакуировано 115 тысяч человек из Припяти и окрестных поселений.

Зеленский: Чернобыльская катастрофа - это бедствие планетарного масштаба

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Чернобыльскую катастрофу бедствием планетарного масштаба.

"Чернобыльская катастрофа - это без преувеличения бедствие планетарного масштаба. Она стала не только горьким уроком из недавнего прошлого, но и предостережением на будущее", - написал Зеленский в Фейсбуке.

Он отметил, что планета Земля является колыбелью и домом для всего человечества, и поэтому ее сохранения является ответственностью каждого человека и общим долгом всех наций мира.