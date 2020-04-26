Волостная управа среагировала быстрее государства: несколько спортплощадок уже открыты для посетителей

«В среду мы обсудили вопрос о том, чтобы восстановить доступ к спортивным сооружениям, - рассказал газете волостной старейшина Алар Кару. - За то, чтобы открыть их, проголосовало большинство с перевесом в один голос. Это решение стало первым шагом волости к восстановлению привычной жизни».

В среду кризисная комиссия правительства обнародовала стратегию выхода Эстонии из коронакризиса. «Целью Эстонии является остановить распространение коронавируса и помочь возможно быстрому восстановлению нашей экономики, а также чтобы наше общество вышло из кризиса более сильным и сплоченным», - пояснил руководитель чрезвычайного положения премьер-министр Юри Ратас

Министр культуры Тынис Лукас в начале этой недели сообщил, что в начале мая в пробном режиме откроются спортивные площадки на открытом воздухе — спортивные базы, стадионы, теннисные корты. Но и там следует соблюдать правила бесконтактного общения и следовать условию «два плюс два». Это правило касается и трасс для диск-гольфа, игровых площадок и спортивных сооружений в Вильянди.

«Волостная управа среагировала быстрее государства. Но к использованию спортивных сооружений мы подходим на государственном уровне, следуем правилу 2 + 2», - подчеркнул Алар Кару, призвав местных жителей следовать правилам.

Вице-мэр Вильянди и руководитель городской кризисной комиссии Кальви Мяртин сообщил, что вопрос об открытии Вильяндиского городского стадиона и искусственного газона на футбольном поле будет обсуждаться после того, как на это даст разрешение премьер-министр.

«Смягчение ограничений зависит не от нашего решения, мы подождем, что скажут на уровне государства. Если ограничительные меры смягчат по всей Эстонии, то и мы сделаем то же», - подчеркнул Мяртин и добавил, что пока не скажут, что можно пускать горожан на спортивные сооружения, они будут закрыты.