Повар с двумя звездами «Мишлен» кормит бездомных во время пандемии

Работа на кухне этого кельнского ресторана, несмотря на карантин из-за пандемии коронавируса, в буквальном смысле кипит. Пока шеф-повар Даниэль Готтшлих помешивает сливочный соус для фрикасе из индейки, второй повар Эрик Шмиц достает овощи из духовки, а менеджер ресторана Юрий Апелюшинский режет картошку. Их лица закрыты плотными цветными защитными масками. Но и по глазам видно, что они улыбаются.

Ресторан Ox & Klee находится в одном из трех "домов-кранов", которые высятся на берегу Рейна в бывшем порту Кельна. Из окон ресторана видна река, пришвартованные яхты и даже Кельнский собор. Обычно на кухне тут готовят совсем не фрикасе с картошкой: у Ox & Klee две звезды французского гида "Мишлен", ужин здесь стоит около 200 евро на человека, а бронировать столик нужно очень заранее.

Из-за ограничительных мер, введенных в Германии в связи с пандемией коронавируса, Ox & Klee, как и другие кафе и рестораны, закрыт для посетителей с середины марта. Но сидеть дома сложа руки ни Даниэль Готтшлих, ни его коллеги не могут. Два раза в неделю они готовят обеды для кельнских бездомных. Причем, заверяет повар, готовят "с тем же усердием, с той же страстью и с тем же чувством вкуса, что и для обычных гостей".

Бездомным особенно тяжело во время пандемии

В период пандемии немецкие власти просят сограждан по возможности оставаться дома. Но дом есть не у всех.

Бездомным во время коронавируса приходится особенно тяжело. Они в группе риска и могут получить опасные осложнения для здоровья в случае инфицирования. Многие ночующие на улицах уже в возрасте, либо имеют серьезные заболевания, объясняет Аня Райхельт, глава благотворительной организации "Друзья кельнских улиц и их жителей" (Freunde der Kölner Straßen und ihrer Bewohner e.V.)

Пока, по ее данным, случаев заражения бездомных коронавирусом в Кельне не зафиксировано. Но такие люди реже обращаются за помощью к врачам. Соблюдать гигиену и просто регулярно мыть руки им тоже не так просто.

И если власти пока не уделяют особого внимания проблеме бездомных, рядовые кельнцы и предприниматели вроде Даниэля Готтшлиха стали помогать им чаще, констатирует Райхельт. Так, в нескольких немецких городах появились так называемые "заборы с подарками", на которых неравнодушные жители могут оставить пакеты с едой и средствами личной гигиены для бездомных. Только в Кельне таких заборов больше двадцати.

Коронавирус - удар по бизнесу, но бездомным еще хуже