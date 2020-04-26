Среди зараженных и маленькие дети: как возник крупнейший в Ида-Вирумаа очаг инфекции?

Передача Reporter выяснила, что речь идет о родственниках, десять из которых проживают вместе. Среди зараженных есть также дети в возрасте четырех и шести лет.

Председатель волостного собрания Люганузе Ристо Линдеберг сказал, что пока неизвестно, какой первоначальный источник заражения родни. «Речь идет о больших семьях в нашей волости, члены которых ежедневно пересекаются. Известно, что они из Варинурме», - уточнил Линдеберг.

Первый зараженный среди этой родни был обнаружен 12 апреля. Как произошло так, что теперь заражены 18 человек? «К сожалению, так происходит, если семьи большие и родственники живут поблизости, что поделаешь, они общаются между собой и заражают друг друга», - сказала заведующая Идаским региональным отделом Департамента здоровья Марье Муузикус.

По словам Линдеберга, речь идет о верующих людях. «Немного остается непонятным, если люди знали, что вирус есть, почему они гуляли. Возможно, они больше надеялись на высшие силы, чем земную власть», - говорит он.

Как сообщает передача Reporter, в Кивиыли говорят, что зараженные — Свидетели Иеговы, которые, несмотря на болезнь, активно общаются с местными жителями, а также призывают покупать у них куриные яйца. Если слухи отвечают действительности, речь идет о серьезной проблеме. Что делать? «Мы передаем все данные людей с положительными результатами теста полиции, чтобы за ними можно было осуществлять надзор», - говорит Муузикус, добавив, что местное самоуправление также в курсе о зараженной семье, поскольку им надо помочь с доставкой еды и другими средствами первой необходимости.