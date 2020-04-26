Фото ⟩ Пьяный таксист совершил ДТП, скрылся с места аварии и влетел во двор частного дома

По словам дежурного руководителя патрульной службы Вильяндиского отделения полиции Эрки Юргена, в субботу в 23 часа в полицию сообщили, что автомобиль Mercedes-Benz заехал в сад частного дома на улице Паала. Полицейские выяснили на месте происшествия, что за несколько минут до этого сидевший за рулем 53-летний мужчина первый раз потерял контроль над управлением автомобиля Mercedes-Benz и столкнулся с машиной Opel, которая в свою очередь столкнулась с другим Opel. Водитель Mercedes-Benz скрылся с места аварии и продолжил ехать по улице Паала-теэ, но его путь был недолгим.

Полицейские установили у него состояние алкогольного опьянения и доставили для проведения следственных мероприятий в участок. Его автомобиль отбуксировали на полицейскую парковку. Для выяснения обстоятельств случившегося начато уголовное производство.