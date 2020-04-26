Фото ⟩ Пьяный таксист совершил ДТП, скрылся с места аварии и влетел во двор частного дома

В субботу около 23 часов пьяный таксист в Вильянди стал причиной аварии с участием трех автомобилей, скрылся с места происшествия, но через несколько минут заехал в сад частного дома через живую изгородь, пишет Sakala.
По словам дежурного руководителя патрульной службы Вильяндиского отделения полиции Эрки Юргена, в субботу в 23 часа в полицию сообщили, что автомобиль Mercedes-Benz заехал в сад частного дома на улице Паала. Полицейские выяснили на месте происшествия, что за несколько минут до этого сидевший за рулем 53-летний мужчина первый раз потерял контроль над управлением автомобиля Mercedes-Benz и столкнулся с машиной Opel, которая в свою очередь столкнулась с другим Opel. Водитель Mercedes-Benz скрылся с места аварии и продолжил ехать по улице Паала-теэ, но его путь был недолгим.
Полицейские установили у него состояние алкогольного опьянения и доставили для проведения следственных мероприятий в участок. Его автомобиль отбуксировали на полицейскую парковку. Для выяснения обстоятельств случившегося начато уголовное производство.
По словам Юргена, это был инцидент со счастливым финалом, поскольку ни один человек не пострадал. «Но это не оправдывает действий водителя Mercedes-Benz. Употреблявший алкоголь водитель не воспринимает окружающей мир адекватно и подвергает опасности как себя, так и других участников дорожного движения. При употреблении алкоголя нужно дать себе достаточное время для отдыха и перед тем, как сесть за руль, убедиться, что уже трезв».