Галерея ⟩ «Мы как прокаженные»: жители Сааремаа устроили акцию протеста против жестких ограничений

Член самоуправления Сааремаа и руководитель центра развлечений Thule Андрес Тинно опубликовал в Facebook призыв ко всем, кто не согласен с введенными на Сааремаа строгими ограничениями движения, прийти в воскресенье на полчаса на тихую акцию протеста и посидеть на стуле или табуретке.

В воскресенье в центре Курессааре было непривычно много людей людей, которые соблюдали необходимую дистанцию и передавали послание сидя. Предприниматели и простые люди собрались перед рестораном Castello и палатой Meedla. Моника Вайма, работающая в салоне красоты Lossi Pärl, сказала, что ей пришлось протестовать, потому что к жителям Сааремаа относятся не так, как к остальным: «Я хочу, чтобы семьи снова были вместе. И, конечно, я бы хотела уже работать!» Коллектив ресторана Saaremaa Veski также испытывает тревогу от ожидания, а хозяйка Грете Пастаку хочет, чтобы к островитянам относились так же, как к людям с материка. Сохраняя дистанцию, члены коллектива расположились перед Saaremaa Veski и говорят о том, что рады снова видеть друг друга спустя долгое время.

Среди других в центре города сидели и три врача Курессаареской больницы, в том числе, заведующий лечебной частью доктор Эдвард Лаане, по мнению которого, ограничения можно было бы смягчить после первого мая.

Перед зданием салона Vanalinna Heaolusalong поставили небольшой столик, за которым погоде и компании друг друга радовались четыре человека. «На данный момент доходов ноль, а расходы все те же, что и раньше. Сейчас нам удалось сэкономить, но мы, вероятно, держим курс на бесплатную столовую», - сказал основатель салона Мати Таса. Там же припаркована машина, из которой выходит молодой человек и спрашивает: «Слушайте, когда можно будет попасть к парикмахеру? Я уже совсем оброс», - он проводит рукой по подбородку и волосам.

Поклонник волейбола Олари тоже устроился перед своим домом, по его словам, ситуация сумасшедшая. «У меня есть несколько причин для протеста», - говорит он. «Во-первых, я устал от того, что люди так вцепились зубами в один вид спорта. Никто же не нарушал приказов, но сейчас только о волейболе говорят в негативном ключе». По словам Олари, также непонятно, почему только Сааремаа все еще закрыт, а люди могут путешествовать по всему континенту, где им вздумается. «Что они думают, если остров сейчас откроют, все островитяне окажутся на пароме и разбегутся по материку, как куриное стадо? Наши семьи разделены, и вся экономика стоит. Мы как прокаженные», - сказал он.

Акция привлекла много внимания, сидя протестовали и за границей.