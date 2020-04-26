Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и чрезвычайном положении в Эстонии

Зараженные в Эстонии

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 604 теста на вирус COVID-19, из которых девять тестов показали положительный результат. К сожалению, три человека пополнили статистику общего числа умерших людей с коронавирусом.

Тест на коронавирус показал положительный результат и у одного сотрудника магазина торговой сети Coop.

В Ида-Вирумаа в волости Люганузе в деревне Варинурме обнаружено 18 случаев заражения коронавирусом. Все инфицированные являются родственниками. Как оказалось, среди зараженных есть и маленькие дети.

Жизнь в условиях чрезвычайного положения

Государственная программа финансовой помощи для попавшего в беду бизнеса разбудила мошенников, которые теперь задним числом фальсифицируют данные об обороте своих компаний, а предназначенные для работников компенсации по заработной плате нагло кладут к себе в карман.

Ида-Таллиннская центральная больница с понедельника возобновляет плановое лечение, однако прежде чем попасть на прием к врачу, пациенты должны будут пройти через установленную во дворе больницы контрольную палатку.

Границы на юге Эстонии до конца чрезвычайного положения и снятия пограничного контроля будут охранять и конные патрули. Вчера рейд впервые прошел между Краби и Луутснику.

А некоторые уже начинают делать первые шаги по возвращению к привычной жизни. Волостная управа Вильянди среагировала быстрее государства: несколько спортплощадок уже открыты для посетителей.

За рубежом

В России диагностировано рекордное число случаев заражения коронавирусом за сутки. Умерли еще 66 пациентов с Covid-19, 38 из них в Москве.

А на Украине за сутки обнаружено почти полтысячи случаев заражения коронавирусом.

Несмотря на запрет проведения массовых мероприятий, в центре Берлина собрались более тысячи противников локдауна. Полиция неоднократно призывала людей разойтись, несколько человек были временно задержаны.