Почему датчик угарного газа обязательно должен быть даже на даче?

41 процент респондентов, у которых на даче нет датчика угарного газа, в ближайшее время не собираются устанавливать его. «Отказ от установки датчиков на даче люди чаще всего объясняют тем, что они там ничего не топят, не бывают на даче в отопительный сезон или приезжают совсем ненадолго», – сказал директор охранного дивизиона G4S Eesti Виллу Ыун.

В действительности крайне важно установить в загородном доме датчик угарного газа, даже если вы бываете там всего несколько раз в год. «Если там кто-то ночует и топятся плита или печь, надо защитить находящихся в доме людей. Угарный газ не прощает ошибок: он всегда убивает, если впустить его в комнату», – объяснил Ыун, почему необходим датчик угарного газа.

На дачах можно использовать самые обычные автономные датчики угарного газа или же заказать у охранного предприятия датчик дыма и угарного газа, который улавливает как дым, так и угарный газ, и при этом оповещает о возможном пожаре охранную фирму, которая при необходимости отправит на место происшествия помощь. У G4S по всей Эстонии имеется 70 патрулей, также предприятие сотрудничает со спасателями-добровольцами.

«Один из наших клиентов перед отъездом из своего загородного дома вычистил из печи золу. К сожалению, после последней растопки в золе еще оставались тлеющие угли, которые он не заметил. Хозяин, не предчувствуя ничего плохого, насыпал золу в пластмассовое ведро и уехал в Финляндию на работу. К счастью, в доме был датчик, известивший об опасности пожара центр управления G4S. Наш патруль приехал и потушил с помощью огнетушителя возгорание площадью примерно один квадратный метр, тем самым спася красивый загородный дом от полного уничтожения», – привел Ыун пример.

Многие люди несерьезно относятся к профилактическому обслуживанию топок на дачах и в целях экономии не вызывают трубочиста, ведь печи там топят не очень часто. Это приводит к тому, что возможные проблемы с отопительным прибором остаются незамеченными. Если дым или угарный газ проникнет из топки в комнату, датчик сразу известит об этом.