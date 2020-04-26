Судившийся с Эстонией итальянский журналист Джульетто Кьеза скончался на 80-м году жизни

По словам супруги покойного, у него произошел инфаркт. 4 сентября журналисту исполнилось бы 80 лет.

Кьеза в Эстонии

Кьеза, известный своей острой критикой в адрес ЕС и США, неоднократно бывал в Эстонии. По приглашению медиа-клуба «Импрессум» Кьеза приезжал в Эстонию и выступал с докладами в 2008 и 2011 году. В декабре 2014 года по приглашению того же медиа-клуба, Кьеза прибыл в Таллинн, где в отеле его задержала полиция. Он был выслан из страны, поскольку Министерство внутренних дел Эстонии запретило ему въезд в ЭР на срок с 13 декабря 2014 до 13 января 2015 года. В конце января 2015 года ему всё же удалось выступить, но уже не в Таллинне, а в Маарду. Кьеза решил оспаривать решение МВД в суде, но в 2016 году итальянский журналист окончательно проиграл судебный процесс против МВД в судах всех трех инстанций и собирался оспаривать решение в Европейском суде по правам человека.

Прошлое в России

Он более двадцати лет работал в Москве в качестве специального корреспондента газет l´Unitá и La Stampa. До 1991 года Кьеза состоял в Итальянской коммунистической партии. С 2004 по 2009 год он был депутатом Европейского парламента. Кьеза был в составе фракции союза демократов и либералов, позже он перешел в социал-демократическую фракцию. На выборах Европейского парламента в 2009 году он баллотировался по списку партии «За права человека в единой Латвии», но не прошел в европарламент.

Известный писатель

В 2007 году он опубликовал вызвавшую немалый резонанс книгу "Zero", в которой утверждал, что с террористическими атаками 11 сентября 2001 года было связано правительство США. Кьеза тогда также выступил с рядом заявлений в поддержку обвиненного в преступлениях против человечества Арнольда Мери. В 2011 году Кьеза провел в Таллинне презентацию книги «Латвийский кандидат», в которой в том числе рассматривал перенос бронзового солдата.

Кьеза активно оправдывал действия России в Грузии и требовал признания независимости Южной Осетии и Абхазии. Он оправдывал аннексию Крыма, выражал поддержку действиям России в Восточной Украине и обвинял Украину в убийстве гражданского населения в Донбассе.

Кьеза состоит в зонтичной организации прокремлевских объединений «Мир без нацизма» и ультраконсервативном российском объединении «Изборский клуб».