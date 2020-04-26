Галерея ⟩ Пьяный 16-летний юноша угнал у родителей редкий автомобиль и съехал в кювет

Вчера вечером в Центр тревоги позвонили с дороги Пеэду в Эльва, где находящийся в алкогольном опьянении 16-летний молодой человек съехал в кювет на довольно редко встречающемся сегодня BMW первого поколения седьмой серии, пишет Tartu Postimees.