Вс, 26.04.2020
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  • Пьяный 16-летний юноша угнал у родителей редкий автомобиль и съехал в кювет

Галерея ⟩ Пьяный 16-летний юноша угнал у родителей редкий автомобиль и съехал в кювет

Вчера вечером в Центр тревоги позвонили с дороги Пеэду в Эльва, где находящийся в алкогольном опьянении 16-летний молодой человек съехал в кювет на довольно редко встречающемся сегодня BMW первого поколения седьмой серии, пишет Tartu Postimees.

Пьяный водитель потерял контроль над автомобилем. Машина сделала пируэт и приземлилась задней частью в кювет.

По словам свидетеля ДТП, к месту аварии быстро приехали друзья водителя, которые пытались вытащить автомобиль, однако когда приехала скорая, друзья сбежали. На вызов отреагировали патрульные полицейские из Эльва и полицейский из Тартумаа.

Родителей молодого человека вызвали на место происшествия и выяснилось, что употребивший алкоголь юноша без разрешения взял родительскую машину и отправился на ней развлекаться.

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