Фото и видео ⟩ Последствия коронавируса: в центре австралийского города скачут кенгуру, в Италии купаются в море олени

Видео из южноафриканского города Саймонстаун стало вирусным, на различных сайтах и в соцсетях оно собирает миллионы просмотров. В пригороде Кейптауна несколько дней назад запечатлели троицу очковых пингвинов, которые бродили по тротуарам и улицам.

В город они попали с пляжа Болдерс, где находится одна из их крупнейших колоний в ЮАР, сообщает портал IOL и шутит, что эти птицы заранее праздновали Международный день пингвина, который отмечался 25 апреля.

Также в середине месяца СМИ облетели фотографии из закрытого на карантин южноафриканского нацпарка Крюгера, в котором в отсутствие туристов днем прямо на автомобильной дороге разлеглись львы. Снимки сделал смотритель парка Ричард Соури, на автомобиль которого задремавшие животные даже не обратили внимания.

Kruger visitors that tourists do not normally see. #SALockdown This lion pride are usually resident on Kempiana Contractual Park, an area Kruger tourists do not see. This afternoon they were lying on the tar road just outside of Orpen Rest Camp.

📸Section Ranger Richard Sowry pic.twitter.com/jFUBAWvmsA — Kruger National Park (@SANParksKNP) April 15, 2020

В австралийской Аделаиде камеры наблюдения зафиксировали в центре города необычного нарушителя правил дорожного движения. По пустым улицам скакал кенгуру. На одном из видео, которыми в соцсетях поделилась полиция штата Южная Австралия, животное попыталось с разбегу проскочить перекресток на красный свет и едва не угодило под машину.

Protective Security Officers tracked a suspect wearing a grey fur coat hopping through the heart of the #adelaide CBD this morning. He was last seen on foot heading into the West Parklands 🦘🚔👮#animaltakeover #whatsthatskip #kangaroo #cityslicker pic.twitter.com/JPyVXIYQRw — South Australia Police (@SAPoliceNews) April 19, 2020

В коммуне Виллетта-Барреа итальянского региона Абруццо прохожий пытался отогнать трех больших оленей, но они почти не обратили на него внимания и встали на пешеходном переходе прямо перед машиной, затем нехотя ушли, отмечает Stormnews.

В Лигурии, итальянском регионе на берегу Средиземноморья, на видео попадают олени, которые в отсутствие туристов купаются в море. Одно из них сняли в коммуне Камольи:

На другом видео олень выбегает из населенного пункта на пляж, забегает в море и начинает плавать:

#Viral ➡️🦌 Ante el confinamiento de personas por el #Covid19, un ciervo corre muy feliz por las desérticas calles de Liguria, Italia, para terminar su recorrido con un chapuzón en el mar 😃🌊#OnceNoticias pic.twitter.com/n7FHFMSEiY — Once Noticias 📱📺 (@OnceNoticiasTV) April 25, 2020

Морские львы замечены на улице гавани Мар-дель-Плата. ФОТО: MARA SOSTI/AFP

В Таиланде удивили редкие морские млекопитающие. К острову Ко-Либонг в провинции Транг приплыли десятки дюгоней - представители единственного оставшегося на планете вида из семейства дюгоневых. Специалисты говорят, что в обычное время они прячутся от людей и быстромоторных лодок, но из-за пандемии короновируса туристическая активность здесь практически прекратилась, передает телеканал Euronews.