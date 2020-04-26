Вс, 26.04.2020
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Фото и видео ⟩ Последствия коронавируса: в центре австралийского города скачут кенгуру, в Италии купаются в море олени

Кенгуру на улице в Австралии.

ФОТО: SOUTH AUSTRALIA POLICE/SOUTHAUSTRALIAPOLICE via REUTERS

В разных уголках мира люди продолжают наблюдать необычное поведение животных. В условиях самоизоляции населения из-за эпидемии коронавирусной инфекции опустели населенные пункты, пропали автомобили и туристы, улучшилась экологическая ситуация. В результате некоторые виды млекопитающих, птиц, рептилий и рыб теперь можно встретить в местах, где их не было десятилетиями. Другие не обращают внимание на человека и единичные машины и спокойно разгуливают даже в центральной части городов, пишет Newsru.com.

Видео из южноафриканского города Саймонстаун стало вирусным, на различных сайтах и в соцсетях оно собирает миллионы просмотров. В пригороде Кейптауна несколько дней назад запечатлели троицу очковых пингвинов, которые бродили по тротуарам и улицам.

В город они попали с пляжа Болдерс, где находится одна из их крупнейших колоний в ЮАР, сообщает портал IOL и шутит, что эти птицы заранее праздновали Международный день пингвина, который отмечался 25 апреля.

Также в середине месяца СМИ облетели фотографии из закрытого на карантин южноафриканского нацпарка Крюгера, в котором в отсутствие туристов днем прямо на автомобильной дороге разлеглись львы. Снимки сделал смотритель парка Ричард Соури, на автомобиль которого задремавшие животные даже не обратили внимания.

В австралийской Аделаиде камеры наблюдения зафиксировали в центре города необычного нарушителя правил дорожного движения. По пустым улицам скакал кенгуру. На одном из видео, которыми в соцсетях поделилась полиция штата Южная Австралия, животное попыталось с разбегу проскочить перекресток на красный свет и едва не угодило под машину.

В коммуне Виллетта-Барреа итальянского региона Абруццо прохожий пытался отогнать трех больших оленей, но они почти не обратили на него внимания и встали на пешеходном переходе прямо перед машиной, затем нехотя ушли, отмечает Stormnews.

В Лигурии, итальянском регионе на берегу Средиземноморья, на видео попадают олени, которые в отсутствие туристов купаются в море. Одно из них сняли в коммуне Камольи:

На другом видео олень выбегает из населенного пункта на пляж, забегает в море и начинает плавать:

Морские львы замечены на улице гавани Мар-дель-Плата.

ФОТО: MARA SOSTI/AFP

В Таиланде удивили редкие морские млекопитающие. К острову Ко-Либонг в провинции Транг приплыли десятки дюгоней - представители единственного оставшегося на планете вида из семейства дюгоневых. Специалисты говорят, что в обычное время они прячутся от людей и быстромоторных лодок, но из-за пандемии короновируса туристическая активность здесь практически прекратилась, передает телеканал Euronews.

Уникальный момент, как около 30 дюгоней дрейфуют в водах Андаманского моря, удалось заснять на беспилотник:

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