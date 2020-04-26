Бассейны и спа-центры откроются в Эстонии только в конце июля, и то не факт

Они могут открыться в конце июля или начале августа, сообщила "Актуальная камера".

По словам министра социальных дел Танеля Кийка, стратегия предусматривает, что ослабление ограничений будет проходить постепенно. Например, в мае основное внимание будет уделено торговым центрам и образовательным учреждениям.