Бассейны и спа-центры откроются в Эстонии только в конце июля, и то не факт

Согласно одобренной на этой неделе правительством стратегии по выходу из вызванного коронавирусом кризиса, бассейны и спа-салоны будут открыты для общественности в числе последних, пишет Rus.ERR.
Они могут открыться в конце июля или начале августа, сообщила "Актуальная камера".
По словам министра социальных дел Танеля Кийка, стратегия предусматривает, что ослабление ограничений будет проходить постепенно. Например, в мае основное внимание будет уделено торговым центрам и образовательным учреждениям.
Кийк добавил, что в первую очередь будут восстанавливаться те виды деятельности, в которых общество нуждается больше.