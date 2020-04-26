Вс, 26.04.2020
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Бассейны и спа-центры откроются в Эстонии только в конце июля, и то не факт

СПА. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arne Trautmann / PantherMedia / Arne Trautmann

Согласно одобренной на этой неделе правительством стратегии по выходу из вызванного коронавирусом кризиса, бассейны и спа-салоны будут открыты для общественности в числе последних, пишет Rus.ERR.

Они могут открыться в конце июля или начале августа, сообщила "Актуальная камера".

По словам министра социальных дел Танеля Кийка, стратегия предусматривает, что ослабление ограничений будет проходить постепенно. Например, в мае основное внимание будет уделено торговым центрам и образовательным учреждениям.

Кийк добавил, что в первую очередь будут восстанавливаться те виды деятельности, в которых общество нуждается больше.

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