Аркадий Попов - жителям Эстонии: потерпите еще недели три

"Я призываю всех людей запастись терпением хотя бы на ближайшие три недели. Если вы хотите посетить торговые центры и насладиться шоппингом, то потерпите еще недели три и все будет хорошо", - сказал Попов в интервью "Актуальной камере", которое вышло в эфир 26 апреля.