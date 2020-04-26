Вс, 26.04.2020
Обязанность носить маску особенно актуальна в то время, когда чрезвычайные меры COVID-19 ослабляются. Яак Ааб

Аркадий Попов - жителям Эстонии: потерпите еще недели три

Аркадий Попов.

ФОТО: Madis Veltman

Медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Аркадий Попов считает, что до завершения в стране чрезвычайного положения жителям придется потерпеть, передает Rus.ERR.

"Я призываю всех людей запастись терпением хотя бы на ближайшие три недели. Если вы хотите посетить торговые центры и насладиться шоппингом, то потерпите еще недели три и все будет хорошо", - сказал Попов в интервью "Актуальной камере", которое вышло в эфир 26 апреля.

По словам Аркадия Попова, открывать все сразу нелогично.

"Постепенное открытие - это более спокойный вариант", - добавил Попов.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ