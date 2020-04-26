Аркадий Попов - жителям Эстонии: потерпите еще недели три

Медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Аркадий Попов считает, что до завершения в стране чрезвычайного положения жителям придется потерпеть, передает Rus.ERR.
"Я призываю всех людей запастись терпением хотя бы на ближайшие три недели. Если вы хотите посетить торговые центры и насладиться шоппингом, то потерпите еще недели три и все будет хорошо", - сказал Попов в интервью "Актуальной камере", которое вышло в эфир 26 апреля.
По словам Аркадия Попова, открывать все сразу нелогично.
"Постепенное открытие - это более спокойный вариант", - добавил Попов.