Галерея ⟩ В Раквере жителям города необычным способом напомнили о правиле 2+2

Мэр Раквере Трийн Варек сказала, что если в марте горуправа распространяла информацию о вспышке коронавируса и правила поведения на эстонском и русском языке, то в этот раз решили сосредоточиться на установленном во время чрезвычайного положения правиле 2+2 и посылу #püsikodus (оставайся дома).

"Городской художник находчиво соединил их со старыми эстонскими пословицами", - сказала Трийн Варак.

Городская художница Раквере Марью Пюэметс добавила, что эстонцы - сообразительный народ, ведь на каждый случай есть пословица.

Художница сказала, что хочет поделиться хорошими новостями о весне - пением птиц, цветами и теплым солнцем - с осознанием того, что нельзя становится неосторожным.

"Встретим весну чуть иначе, радостно вместе с семьей. Может быть, чуть больше, чем обычно, позаботимся друг о друге и о своем здоровье. Уважаем других, когда идем на улицу, держим двухметровую дистанцию. Насладимся этим временем, которое можем провести дома с семьей", - сказала Пюэметс.