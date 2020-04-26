Эта страна объявлена территорией без коронавируса

В настоящее время Туркменистан стал единственной страной в мире, которая легко и просто преодолела пандемию коронавируса. При этом здесь не будет и второй волны этой страшной болезни, о чем предупреждают исследователи всего мира. Глава государства решил проблему быстро и без затрат, передает MedikForum.
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поступил даже более креативно, чем его коллега из Беларуси Александр Лукашенко, отказывшийся видеть угрозу коронавируса, а Гурбангулы отказывается признавать и сам SARS-CoV-2, вызывающий страшную пневмонию и массу других сопутствующих осложнений.
Глава Туркменистана просто объявил страну территорией без коронавируса. Причем на законодательном уровне.
В регионе введен запрет на упоминание слова «коронавирус» в прессе, по телевидению, в публичных выступлениях. Жителям Туркмении нельзя носить защитные маски и перчатки, чтобы не провоцировать панику.
Таким образом, по указу президента, коронавирус просто перестал существовать на территории страны. Соответственно, здесь не предпринимается никаких ограничительных мер. Подсчитать потери от такого мудрого руководства тоже невозможно. На территории просто не регистрируются заболевшие COVID-19.
Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов заявил, что в стране нет подтвержденных случаев заражения COVID-19. "Мы ничего не скрываем, мы открыты", - говорит дипломат.