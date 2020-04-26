Страна, в которой никто и никогда не заболеет коронавирусом

В настоящее время Туркменистан стал единственной страной в мире, которая легко и просто преодолела пандемию коронавируса. При этом здесь не будет и второй волны этой страшной болезни, о чем предупреждают исследователи всего мира. Глава государства решил проблему быстро и без затрат, передает MedikForum.