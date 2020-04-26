Галерея ⟩ В Вильянди чемодан стал причиной переполоха

В воскресенье вечером в 16:53 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на аллее за центром «Уку» в Вильянди найден подозрительный черный чемодан.

Полиция, спасатели и скорая помощь отгородили территорию между Кёлери, Уку и Киви, из Тарту вызвали группу саперов.

В половине восьмого прибыли саперы, которые сделали рентген, чтобы определить потенциальную опасность чемодана. Команда саперов выяснила, что чемодан не представляет угрозы - в нем были провода, игральные карты и строительные принадлежности.