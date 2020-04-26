Галерея ⟩ В Вильянди чемодан стал причиной переполоха

При проверке найденного на улице Кёлери в Вильянди подозрительного черного чемодана выяснилось, что он не представляет опасности. Приглашенная из Тарту группа саперов вместо бомбы нашла в чемодане провода, игральные карты и строительные принадлежности, пишет Sakala.
В воскресенье вечером в 16:53 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на аллее за центром «Уку» в Вильянди найден подозрительный черный чемодан.
Полиция, спасатели и скорая помощь отгородили территорию между Кёлери, Уку и Киви, из Тарту вызвали группу саперов.
В половине восьмого прибыли саперы, которые сделали рентген, чтобы определить потенциальную опасность чемодана. Команда саперов выяснила, что чемодан не представляет угрозы - в нем были провода, игральные карты и строительные принадлежности.
Предметы были сданы на хранение.