Вс, 26.04.2020
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  • В Вильянди чемодан стал причиной переполоха

Галерея ⟩ В Вильянди чемодан стал причиной переполоха

При проверке найденного на улице Кёлери в Вильянди подозрительного черного чемодана выяснилось, что он не представляет опасности. Приглашенная из Тарту группа саперов вместо бомбы нашла в чемодане провода, игральные карты и строительные принадлежности, пишет Sakala.

В воскресенье вечером в 16:53 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на аллее за центром «Уку» в Вильянди найден подозрительный черный чемодан.

Полиция, спасатели и скорая помощь отгородили территорию между Кёлери, Уку и Киви, из Тарту вызвали группу саперов.

В половине восьмого прибыли саперы, которые сделали рентген, чтобы определить потенциальную опасность чемодана. Команда саперов выяснила, что чемодан не представляет угрозы - в нем были провода, игральные карты и строительные принадлежности.

Предметы были сданы на хранение.

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