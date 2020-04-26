Спасли чью-то жизнь: бдительность участников движения привела к поимке пьяного водителя

Старший смены патрульной службы полицейского участка Тарту Тимо Рейнталь благодарит бдительных участников движения, сообщивших в полицию об автомобиле с подозрительным стилем езды. «Употребивший алкоголь водитель транспортного средства представляет опасность как для себя, так и для других участников движения. Благодаря бдительным участникам движения смогли спасти чью-то жизнь», - добавил Рейнталь.

Около семи часов вечера в полицию сообщили, что на Рижском шоссе в Тарту едет легковой автомобиль Peugeot с подозрительным стилем езды. Полицейские отреагировали на вызов и задержали водителя для проверки. «Патруль обнаружил у находившегося за рулем 36-летнего мужчины алкогольное опьянение и задержал его», - сказал Рейнталь.