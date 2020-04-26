Медики: восстановление планового лечения - гораздо более серьезная проблема, чем его прекращение

Очереди к врачам и без того были длинными, но за полтора месяца выросли настолько, что неизвестно, сколько времени потребуется, чтобы наверстать упущенное, сообщила в воскресенье "Актуальная камера+".

"Обычного спокойного рабочего режима больше будет, потому что мы были в кризисе, а выход из кризиса означает больше работы. И, по всей видимости, суббота тоже станет рабочим днем", - рассказал председатель правления Ида-Таллиннской центральной больницы Ральф Алликвеэ.