Вс, 26.04.2020
Крайне популистским звучит утверждение, что лучше бы каждому жителю Ида-Вирумаа, в том числе и детям, вручить в кризисное время по 1000 евро. Катри Райк
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  • Медики: восстановление планового лечения - гораздо более серьезная проблема, чем его прекращение

Медики: восстановление планового лечения - гораздо более серьезная проблема, чем его прекращение

Северо-Эстонская региональная больница.

ФОТО: Madis Veltman

Больницы Эстонии начинают возобновлять плановое лечение и готовятся к повышенной нагрузке, передает Rus.ERR.

Очереди к врачам и без того были длинными, но за полтора месяца выросли настолько, что неизвестно, сколько времени потребуется, чтобы наверстать упущенное, сообщила в воскресенье "Актуальная камера+".

"Обычного спокойного рабочего режима больше будет, потому что мы были в кризисе, а выход из кризиса означает больше работы. И, по всей видимости, суббота тоже станет рабочим днем", - рассказал председатель правления Ида-Таллиннской центральной больницы Ральф Алликвеэ.

"Медики, с которыми мне приходилось общаться на этой неделе, практически в один голос говорят, что восстановление планового лечения - гораздо более серьезная проблема, чем его прекращение в свое время, и чем создание отделений для больных коронавирусом, которые у нас были созданы практически во всех больницах", - прокомментировал медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Аркадий Попов.

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