Медики: восстановление планового лечения - гораздо более серьезная проблема, чем его прекращение

Больницы Эстонии начинают возобновлять плановое лечение и готовятся к повышенной нагрузке, передает Rus.ERR.
Очереди к врачам и без того были длинными, но за полтора месяца выросли настолько, что неизвестно, сколько времени потребуется, чтобы наверстать упущенное, сообщила в воскресенье "Актуальная камера+".
"Обычного спокойного рабочего режима больше будет, потому что мы были в кризисе, а выход из кризиса означает больше работы. И, по всей видимости, суббота тоже станет рабочим днем", - рассказал председатель правления Ида-Таллиннской центральной больницы Ральф Алликвеэ.
"Медики, с которыми мне приходилось общаться на этой неделе, практически в один голос говорят, что восстановление планового лечения - гораздо более серьезная проблема, чем его прекращение в свое время, и чем создание отделений для больных коронавирусом, которые у нас были созданы практически во всех больницах", - прокомментировал медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Аркадий Попов.