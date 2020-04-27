Студия Postimees: когда откроются торговые центры?
Готовы ли торговые центры к открытию? Когда и как будет происходить их открытие? Что изменится для покупателей?
В студию Rus.Postimees приглашен представитель столичного Kaubamaja, руководитель продуктового магазина Toidumaailm Игорь Грудкин. Смотрите прямой эфир в 14:00!
- Когда намерен открыться столичный торговый центр Kaubamaja? Может ли это произойти до отмены чрезвычайного положения?
- Какие правила диктует новая ситуация для посетителей и работников? На какие меры готов пойти Kaubamaja?
- Много ли ограничений коснется посетителей? Будут ли предлагаться маски и антисептики?
- Все ли торговые центры откроются одновременно?
- Как складывается ситуация для продуктового магазина Kaubamaja? Каковы масштабы бедствия?
- Безработица в Эстонии продолжает расти, зарплаты многих работников заметно урезаны. Насколько это ударит по торговле?
- Повлияет ли коронакризис на цены? Стоит ли ждать скидок и распродаж?