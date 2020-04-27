Пн, 27.04.2020
Таллинн может оказаться тормозом для снятия ограничений во всей стране. Март Хельме

Студия Postimees: когда откроются торговые центры?
14:00

Готовы ли торговые центры к открытию? Когда и как будет происходить их открытие? Что изменится для покупателей?

В студию Rus.Postimees приглашен представитель столичного Kaubamaja, руководитель продуктового магазина Toidumaailm Игорь Грудкин. Смотрите прямой эфир в 14:00!

  • Когда намерен открыться столичный торговый центр Kaubamaja? Может ли это произойти до отмены чрезвычайного положения?
  • Какие правила диктует новая ситуация для посетителей и работников? На какие меры готов пойти Kaubamaja?
  • Много ли ограничений коснется посетителей? Будут ли предлагаться маски и антисептики? 
  • Все ли торговые центры откроются одновременно? 
  • Как складывается ситуация для продуктового магазина Kaubamaja? Каковы масштабы бедствия?
  • Безработица в Эстонии продолжает расти, зарплаты многих работников заметно урезаны. Насколько это ударит по торговле?
  • Повлияет ли коронакризис на цены? Стоит ли ждать скидок и распродаж?

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