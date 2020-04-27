Студия Postimees: в тартуском Kaubamaja можно снимать фильмы ужасов
- Мы готовы открыться хоть завтра
- Несправедливо, что кто-то работает, а нам не дают
- Одновременное открытие всех ТЦ позволить избежать проблем
- Скидочные акции в ближайшее время исключены
Готовы ли торговые центры к открытию? Когда и как будет происходить их открытие? Что изменится для покупателей?
Ситуацию прокмментировал в студии Rus.Postimees представитель столичного Kaubamaja, руководитель продуктового магазина Toidumaailm Игорь Грудкин.
Фрагмент интервью:
– Когда планирует открыться столичный торговый центр Kaubamaja?
– Хороший вопрос. Пока сохраняется режим чрезвычайного положения, мы не можем назвать точной даты.
– Может ли это произойти до отмены чрезвычайного положения?
– Думаю, что открытие торговых центров может произойти и раньше. Продление экстренной ситуации не означает, что мы должны быть закрыты до окончания режима ЧС. Мы можем открыться и раньше.
– Когда же?
– Как только от государства поступят сигналы о смягчении требований.
Мы готовы открыться хоть завтра! И очень ждем этого момента. Сейчас всё зависит от правительства.
– А что сейчас происходит в Kaubamaja?
– У нас два здания – в Тарту и Таллинне. Так вот в Тарту можно снимать фильмы ужасов: там электричество выключено и вообще ничего не происходит.
Работают только аптека и продуктовый магазин.
А вот Таллиннский Kaubamaja – в полном рабочем режиме. Мы очень быстро перестроили его под склад для интернет-магазина, где соблюдаются все требования безопасности в отношении работников: дистанция и т.д. Если сейчас зайти в Kaubamaja, то можно увидеть, как работает большой производственный механизм: повсюду бегают люди со сканнерами и товарами, предназначенными для выполнения заказов по интернету.
Практически все работники в Таллинне на месте, за исключением групп риска.
– Сколько работников приходится на два города?
– Почти 600 человек. Практически для всех мы сохранили работу. Однако пришлось сократить рабочее время. Многие работники проявили гибкость и согласились уйти в отпуск. Kaubamaja подал заявку в Кассу страхования от безработицы и попросил поддержку по части выплаты зарплат.
Мы считаем дни и часы до открытия торговых центров, чтобы хоть как-то восстановить ситуацию.
– Какие правила диктует новая ситуация продавцам и посетителям? На что готов пойти Kaubamaja?
– В продуктовом магазине часть этих мер уже работает. Все продавцы снабжены масками. В шести точках установлены антисептики. И мы следим за тем, чтобы люди сохраняли дистанцию.
– Какие ограничения коснутся посетителей в случае открытия торговых центров? Необходимо будет держать дистанцию, пользоваться антисептиками и масками?
– Вопрос с масками – открыт. Даже на государственном уровне нет полной ясности на этот счет. Сейчас маски рекомендовано носить, но это не обязательно. Если маски потребуют носить в приказном порядке, нам придется следить за покупателями.
– Маски им придется приобретать за свой счет?
– Да, пока так.
– Будете ли вы дозировать количество покупателей?
– Да, конечно. Самое главное – обеспечить требующуюся дистанцию. Это означает, что скидочные акции в ближайшее время исключены.
– Все ли торговые центры откроются одновременно?
– Думаю, что да. Хотя многое будет зависеть от их готовности к открытию.
Одновременное открытие торговых центров позволить избежать массового скопления людей в одном месте.
– Справедливо ли то, что строительные, садоводческие, мебельные магазины в период кризиса не закрывались?
– Мы считаем, что это несправедливо. Площади торговых центров намного больше, чем в вышеупомянутых магазинах. И правило 2+2 нам было даже проще соблюдать, чем тем магазинам, которым закрываться не пришлось.
Я лично наблюдал на выходных картину, как люди стояли в очереди в садоводческий центр. Считаю, что это ненормально.
– Вы пытались выразить несогласие?
– Мы пытались. Но до сих пор ответов на свои вопросы не получили.
Подробности в повторе!
- Когда намерен открыться столичный торговый центр Kaubamaja? Может ли это произойти до отмены чрезвычайного положения?
- Какие правила диктует новая ситуация для посетителей и работников? На какие меры готов пойти Kaubamaja?
- Много ли ограничений коснется посетителей? Будут ли предлагаться маски и антисептики?
- Все ли торговые центры откроются одновременно?
- Как складывается ситуация для продуктового магазина Kaubamaja? Каковы масштабы бедствия?
- Безработица в Эстонии продолжает расти, зарплаты многих работников заметно урезаны. Насколько это ударит по торговле?
- Повлияет ли коронакризис на цены? Стоит ли ждать скидок и распродаж?