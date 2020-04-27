Студия Postimees: в тартуском Kaubamaja можно снимать фильмы ужасов

Ситуацию прокмментировал в студии Rus.Postimees представитель столичного Kaubamaja, руководитель продуктового магазина Toidumaailm Игорь Грудкин.

Фрагмент интервью:

– Когда планирует открыться столичный торговый центр Kaubamaja?

– Хороший вопрос. Пока сохраняется режим чрезвычайного положения, мы не можем назвать точной даты.

– Может ли это произойти до отмены чрезвычайного положения?

– Думаю, что открытие торговых центров может произойти и раньше. Продление экстренной ситуации не означает, что мы должны быть закрыты до окончания режима ЧС. Мы можем открыться и раньше.

– Когда же?

– Как только от государства поступят сигналы о смягчении требований.

Мы готовы открыться хоть завтра! И очень ждем этого момента. Сейчас всё зависит от правительства.

– А что сейчас происходит в Kaubamaja?

– У нас два здания – в Тарту и Таллинне. Так вот в Тарту можно снимать фильмы ужасов: там электричество выключено и вообще ничего не происходит.

Работают только аптека и продуктовый магазин.

А вот Таллиннский Kaubamaja – в полном рабочем режиме. Мы очень быстро перестроили его под склад для интернет-магазина, где соблюдаются все требования безопасности в отношении работников: дистанция и т.д. Если сейчас зайти в Kaubamaja, то можно увидеть, как работает большой производственный механизм: повсюду бегают люди со сканнерами и товарами, предназначенными для выполнения заказов по интернету.

Практически все работники в Таллинне на месте, за исключением групп риска.

– Сколько работников приходится на два города?

– Почти 600 человек. Практически для всех мы сохранили работу. Однако пришлось сократить рабочее время. Многие работники проявили гибкость и согласились уйти в отпуск. Kaubamaja подал заявку в Кассу страхования от безработицы и попросил поддержку по части выплаты зарплат.

Мы считаем дни и часы до открытия торговых центров, чтобы хоть как-то восстановить ситуацию.

– Какие правила диктует новая ситуация продавцам и посетителям? На что готов пойти Kaubamaja?

– В продуктовом магазине часть этих мер уже работает. Все продавцы снабжены масками. В шести точках установлены антисептики. И мы следим за тем, чтобы люди сохраняли дистанцию.

– Какие ограничения коснутся посетителей в случае открытия торговых центров? Необходимо будет держать дистанцию, пользоваться антисептиками и масками?

– Вопрос с масками – открыт. Даже на государственном уровне нет полной ясности на этот счет. Сейчас маски рекомендовано носить, но это не обязательно. Если маски потребуют носить в приказном порядке, нам придется следить за покупателями.

– Маски им придется приобретать за свой счет?

– Да, пока так.

– Будете ли вы дозировать количество покупателей?

– Да, конечно. Самое главное – обеспечить требующуюся дистанцию. Это означает, что скидочные акции в ближайшее время исключены.

– Все ли торговые центры откроются одновременно?

– Думаю, что да. Хотя многое будет зависеть от их готовности к открытию.

Одновременное открытие торговых центров позволить избежать массового скопления людей в одном месте.

– Справедливо ли то, что строительные, садоводческие, мебельные магазины в период кризиса не закрывались?

– Мы считаем, что это несправедливо. Площади торговых центров намного больше, чем в вышеупомянутых магазинах. И правило 2+2 нам было даже проще соблюдать, чем тем магазинам, которым закрываться не пришлось.

Я лично наблюдал на выходных картину, как люди стояли в очереди в садоводческий центр. Считаю, что это ненормально.

– Вы пытались выразить несогласие?

– Мы пытались. Но до сих пор ответов на свои вопросы не получили.

Подробности в повторе!

Руководитель продуктового магазина Toidumaailm Игорь Грудкин в студии Postimees: когда откроются торговые центры? ФОТО: Postimees