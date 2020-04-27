Компенсация урезанной зарплаты: в Ида-Вирумаа наблюдается странная тенденция

В северо-восточном регионе Эстонии временным пособием, предназначенным для сохранения рабочих мест в испытывающих финансовые трудности предприятиях, воспользовались более 300 фирм, подавших заявки на компенсацию сокращенной зарплаты примерно 1600 работникам.

В общей сложности компенсация запрошена для 2% работников в Ида-Вирумаа, в то время как средний показатель по Эстонии составляет 4% (заявки поступили на 32 000 работников в 6000 предприятий).

На Сааремаа за пособием обратились 185 фирм, в которых работают свыше 900 человек или 4,6% от трудоспособного населения острова, в Ляэнемаа - 90 предприятий с 800 работниками (6,6% трудоспособного населения уезда), а в Пярнумаа - 380 предприятий с 1700 работниками (3,4% трудоспособного населения).