Фото ⟩ В Тарту загорелись гаражные боксы, один человек в больнице

В воскресенье, 26 апреля, около 23.00 в Центр тревоги поступило сообщение, что в в тартуском промышленном парке Ропка загорелись гаражные боксы, пишет Tartu Postimees.
В промышленном парке Ропка огнем было охвачено несколько гаражных боксов. Сотрудники скорой помощи осмотрели одного человека, у которого при пожаре обгорели волосы. Второй человек, которому помог выбраться из гаража мужчина с обгоревшими волосами, скрылся с места происшествия. Его поисками занялась полиция. Еще одного человека доставили в больницу.
Спасателям удалось потушить возгорание к 00.50. Огнем были охвачены три гаражных бокса, один из которых сгорел полностью, а еще два получили сильные повреждения.
На месте происшествия работали две бригады спасателей и сотрудники скорой помощи.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.