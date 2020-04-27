Фото ⟩ В Тарту загорелись гаражные боксы, один человек в больнице

В промышленном парке Ропка огнем было охвачено несколько гаражных боксов. Сотрудники скорой помощи осмотрели одного человека, у которого при пожаре обгорели волосы. Второй человек, которому помог выбраться из гаража мужчина с обгоревшими волосами, скрылся с места происшествия. Его поисками занялась полиция. Еще одного человека доставили в больницу.