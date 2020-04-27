Пн, 27.04.2020
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  • В Тарту загорелись гаражные боксы, один человек в больнице

Фото ⟩ В Тарту загорелись гаражные боксы, один человек в больнице

Пожар в Тарту.

ФОТО: Lugeja foto

В воскресенье, 26 апреля, около 23.00 в Центр тревоги поступило сообщение, что в в тартуском промышленном парке Ропка загорелись гаражные боксы, пишет Tartu Postimees.

В промышленном парке Ропка огнем было охвачено несколько гаражных боксов. Сотрудники скорой помощи осмотрели одного человека, у которого при пожаре обгорели волосы. Второй человек, которому помог выбраться из гаража мужчина с обгоревшими волосами, скрылся с места происшествия. Его поисками занялась полиция. Еще одного человека доставили в больницу.

Спасателям удалось потушить возгорание к 00.50. Огнем были охвачены три гаражных бокса, один из которых сгорел полностью, а еще два получили сильные повреждения.

На месте происшествия работали две бригады спасателей и сотрудники скорой помощи.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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