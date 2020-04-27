Maxima пытается помешать открытию магазина Lidl

Власти Тарту выдали разрешение на строительство здания магазина по адресу Калда-теэ, 29 еще в марте. На прошлой неделе торговая сеть Maxima подала заявление в Тартуский административный суд, чтобы оспорить выданное разрешение на строительство и получить первичную правовую защиту.

Это продолжение давнего спора, который возник еще на этапе детальной планировки. В Maxima в своей жалобе указали, что в данном районе слишком много магазинов, что может привести к негативным последствиям в будущем. Например, магазины Maxima находятся по адресу Калда-теэ, 15 и Калда-теэ, 32 (бывший магазин Sõprus). Также неподалеку имеется магазин Selver. «Как в данном районе, так и в Аннелинне уже имеется переизбыток магазинов», - говорится в жалобе.

Старый спор до сих пор не завершен. На 20 мая запланировано судебное заседание, в рамках которого будет рассматриваться жалоба Maxima по поводу утверждения властями Тарту детальной планировки.

Старший юрист мэрии Тарту Кадри Валдре сказала, что после выдачи разрешения на строительство подача ходатайства о первичной правовой защите была ожидаемой, но желание аннулировать разрешение на строительство стало для них сюрпризом.

«По моему мнению, это бесперспективный спор. Если город допустил ошибку, в правовом смысле, в целях защиты объективной законности любой может оспорить детальную планировку. Но разрешение на строительство можно оспорить только в целях защиты собственных прав, хотя данная жалоба подана для защиты общей правомерности, - пояснила Валдре. – Там говорится о том, как это нарушает конкурентные права и их свободу на предпринимательскую деятельность».

В Maxima считают несправедливым тот факт, что город не потребовал от Lidl проведения оценки влияния на окружающую среду, хотя от Maxima ее требовали. Валдре сказала, что в случае с принадлежащим Lidl земельным участком речь идет об асфальтированном участке. Магазин Maxima возводился на земельном участке другой категории, для которого подобная оценка необходима.

«Если суд решит приостановить действие разрешения на строительство, то в ближайшее время магазин открыт не будет. Обычно решение выносится через месяц после заседания. Затем спор может продолжиться в окружном и Государственном суде», - сказала Валдре.

Городской архитектор Тарту Тынис Арьюс сказал, что в Lidl рассматривали возможность открытия магазина неподалеку от улицы Туру, а также в районе магазина K-Rauta в Таммелинна, но найти подходящий земельный участок им так и не удалось.