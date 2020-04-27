Водителям автобусов придется подождать обещанного повышения зарплат

Повышение зарплат водителей автобусов, которое должно было произойти 13 апреля, перенесено на конец мая, сообщает Rus.ERR.
Соответствующую договоренность заключили Союз автопредприятий и профсоюз работников транспорта в связи с финансовыми сложностями, в которых попали автобусные фирмы из-за коронавирусного кризиса, и необходимости сосредоточиться на сохранении рабочих мест.
По словам исполнительного директора Союза автопредприятий Виллема Тори, повысить зарплату водителям в условиях кризиса невозможно, поскольку пассажиропоток резко сократился во всех видах автобусных перевозок.
Так, перевозки на междугородних маршрутах сократились во всем секторе минимум на 90%, чартерные рейсы упали почти до нуля, а несколько автобусных фирм были вынуждены прекратить свою деятельность из-за финансовых сложностей.