Пн, 27.04.2020
Я хотел бы сказать кризисной комиссии, цитируя классиков: "Джон, что ты возишься, выпусти воду!" Индрек Сауль
  • Rus.Postimees.ee
  • Глобус
  • Департамент защиты прав потребителей рекомендует не планировать турпоездки до августа

Департамент защиты прав потребителей рекомендует не планировать турпоездки до августа

Чемодан иллюстративный.

ФОТО: Martin Poole/picture alliance / moodboard

Хотя некоторые турфирмы предлагают поездки за границу в ближайшие недели по сниженным ценам, Департамент защиты прав потребителей рекомендует относиться к таким предложениям очень осторожно, поскольку возможность нормально провести отпуск на курорте появится не раньше августа, пишет Rus.ERR.

"Я советую тем, кто планирует отправиться в поездку в другую страну, взвесить необходимость такой поездки дважды, а лучше - трижды. Узнайте, какая обстановка в этой стране, поскольку большинство государств для туристов закрыты. Так что даже если вы видите очень привлекательное предложение по крайне заманчивой цене, то первым делом почитайте в интернете, как обстоят дела в пункте вашего назначения - летают ли туда вообще самолеты, какие действуют ограничения на передвижение, открыты ли общественные места, достопримечательности, пляжи и т.д.", - сказала руководитель отдела потребительской среды Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Яна Таэль.

По ее словам, несмотря на наступающий сезон отпусков, в настоящее время не стоит рисковать, отправляясь в иностранную поездку, например, потому, что на границе вас могут обрадовать необходимостью провести две недели в карантине с запретом выходить на улицу.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ