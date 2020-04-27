Департамент защиты прав потребителей рекомендует не планировать турпоездки до августа

Хотя некоторые турфирмы предлагают поездки за границу в ближайшие недели по сниженным ценам, Департамент защиты прав потребителей рекомендует относиться к таким предложениям очень осторожно, поскольку возможность нормально провести отпуск на курорте появится не раньше августа, пишет Rus.ERR.
"Я советую тем, кто планирует отправиться в поездку в другую страну, взвесить необходимость такой поездки дважды, а лучше - трижды. Узнайте, какая обстановка в этой стране, поскольку большинство государств для туристов закрыты. Так что даже если вы видите очень привлекательное предложение по крайне заманчивой цене, то первым делом почитайте в интернете, как обстоят дела в пункте вашего назначения - летают ли туда вообще самолеты, какие действуют ограничения на передвижение, открыты ли общественные места, достопримечательности, пляжи и т.д.", - сказала руководитель отдела потребительской среды Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Яна Таэль.
По ее словам, несмотря на наступающий сезон отпусков, в настоящее время не стоит рисковать, отправляясь в иностранную поездку, например, потому, что на границе вас могут обрадовать необходимостью провести две недели в карантине с запретом выходить на улицу.