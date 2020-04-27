Департамент защиты прав потребителей рекомендует не планировать турпоездки до августа

"Я советую тем, кто планирует отправиться в поездку в другую страну, взвесить необходимость такой поездки дважды, а лучше - трижды. Узнайте, какая обстановка в этой стране, поскольку большинство государств для туристов закрыты. Так что даже если вы видите очень привлекательное предложение по крайне заманчивой цене, то первым делом почитайте в интернете, как обстоят дела в пункте вашего назначения - летают ли туда вообще самолеты, какие действуют ограничения на передвижение, открыты ли общественные места, достопримечательности, пляжи и т.д.", - сказала руководитель отдела потребительской среды Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Яна Таэль.