Кризис скажется на продуктовой корзине в ближайшие месяцы

Предприятия, занимающиеся продуктами питания, в кризис кормят, прежде всего, жителей своей страны, закрывая глаза на возможность заработать большую прибыль, пишет Postimees.
Ведущий в Эстонии и всей Балтии производитель мучных изделий Tartu Mill получил предложение, от которого в обычной ситуации было бы трудно отказаться.
Из Скандинавии и более далеких стран спрашивали, можно ли купить в Эстонии макаронные изделия и хлопья. И это не было просто пожеланием – иностранцы были готовы платить на 25% выше рыночной цены. Поскольку речь шла не о необычной ситуации. Был момент, когда коронакризис набрал ход, когда по всей Европе остановилась экономическая деятельность, а границы стали закрываться. «Эти вопросы были вызваны временным дефицитом из-за покупательской паники», - говорит руководитель Tartu Mill Ууно Лаузинг.
Но Tartu Mill не принял выгодное предложение. Фирма не хотела оставлять своих эстонских клиентов без продуктов, поясняет Лаузинг.
Решения, подобные тем, которые принял Tartu Mill, в критические времена обычны для продуктовой промышленности. «Прекрасно говорить о единой Европе, - говорит глава Союза предприятий пищевой промышленности Сирье Потисепп, - но мы не раз видели, что, когда начинается какая-то ерунда, каждый стоит за себя». По ее словам, страны начинают ограничивать, например, экспорт сырья и скупать продукты, чтобы прокормить своих граждан. Потисепп считает такое поведение вполне понятным и логичным.
Дешевая рабочая сила
Во второй половине марта, когда пандемия коронавируса все сильнее наступала на Европу, в зарубежной прессе стали появляться статьи, предупреждавшие о возможной нехватке продуктов. Пищу для них давали протекционистские шаги стран для защиты своих рынков, а также связанные с распространением вируса ограничения на свободное передвижение рабочей силы, в связи с чем выросла опасность, что дешевые работники больше не смогут попасть в богатые страны для сбора урожая на полях.
Эти предупреждения не следует считать далекой, второстепенной проблемой, поскольку Эстония через товарообмен связана со всей Европой, говорит вице-канцлер по внешним сношениям Министерства сельской жизни Сийм Тийдеманн. Однако перед беседой с Postimees он просмотрел наиболее важные материалы, поступившие из Брюсселя, которые, по его словам, подтверждают, что сигналов о том, что нам может угрожать нехватка продуктов, оттуда не поступало.
Директор Института конъюнктура Марье Йозинг тоже говорит, что не прогнозирует фундаментальной нехватки продуктов. «Если какой-то сектор и работает в Европе прилично, то это сельское хозяйство», - говорит она.
Глава Союза пищевиков Потисепп добавляет: «Торговля же работает, длинные очереди машин в Польше – в прошлом. У нас нет причин сеять панику».
С другой стороны, Потисепп признает, что вся Европа из-за коронавируса оказалась в ситуации, которой не бывала прежде, и перемены могут наступить внезапно.
Сельское хозяйство в прошлом году
В 2019 году в Эстонии произвели молока, зерна и рыбы намного больше, чем потребили, потребность в остальном основном сырье полностью не покрывается. Хуже всего обстоят дела со снабжением местными фруктами и овощами, поскольку очень трудно конкурировать с дешевой импортной продукцией.
Экспорт произведенной или обработанной в Эстонии сельскохозяйственной продукции в 2019 году составил приблизительно 1,1 миллиард евро, что примерно на 20% больше, чем в позапрошлом году, причем это рекордный показатель за последние пять лет. Зерно составило 20% от оборота экспорта (объем вырос за год примерно на 10%), а молоко и молочная продукция – 19%.
Рост импорта был более медленным. Сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в 2019 году было импортировано на 1,63 миллиарда евро, т.е. на 5%больше, чем в предыдущем году. Больше всего было импортировано напитков, алкоголя и уксуса (14%), доля других групп продуктов составила менее 10%. Основными импортными рынка были Латвия, Литва и Финляндия.
Источник: Обзор сельского хозяйства, рыболовства и пищевой промышленности от Министерства сельской жизни за 2019 год.
Так, например, для одного из собственников оптового продавца продуктов LTT Тыну Тынисте стало в середине прошлого месяца неожиданностью, что популярные итальянские макаронные изделия Barilla, которые они импортируют в Эстонию, после введения чрезвычайного положения в эстонских магазинах внезапно закончились. Он слышал истории о том, как жены отправляли мужей быстро скупать бакалею, поскольку звучали призывы о том, чтобы в каждом доме был запас еды на неделю-две. «Спрос был большой, - поясняет Тынисте. – Никто не мог этого предвидеть».
Туманное будущее
На данный момент ситуация с запасанием продуктами успокоилась, констатируют несколько источников в продуктовой сфере, опрошенных Postimees. Но как заметил один из них, не все следует воспринимать за чистую монету, поскольку в продуктовом бизнесе «все постоянно врут». Даже если сейчас на прилавках не видно дефицита, ни один торговец не даст гарантии, что такая же картина будет открываться через несколько месяцев или полгода. Председатель совета оптовой фирмы Bambona, импортирующей в Эстонию фрукты и овощи, Ээрик Проттен говорит, что он не заметил никаких сигналов возможного дефицита, но замечает: «Это не означает, что ничего подобного быть не может». Но все же добавляет: «Скорее, я осмеливаюсь предполагать, что ничего драматичного не случится». Он несколько раз повторил, что не хочет спекулировать относительно будущего.
Однако Тынисте из LTT несколько раз повторяет, что немного опасается за доступность некоторых товаров. Он называет такие товары, которые состоят из многих компонентов и достать сырье для которых может оказаться проблематичным, поскольку дефицит может возникнуть из-за нехватки дешевой сезонной рабочей силы, собирающей урожай.
«Когда продукты поступают издалека, нет никакой гарантии», - говорит и руководитель Tartu Mill Лаузинг.
Склады ломятся
Исполнительный директор крупнейшей в Балтии оптовой фирме по продаже продуктов Sanitex Калле Яарман говорит, что ни одно обстоятельство, связанное с вирусом, в ближайшие недели не повлияет на тендеры или цепочки поставок. По его словам, заслуживает внимания лишь продление времени поставок при международных товарных перевозках из Европы в среднем на 1-2 дня в связи с установленным пограничным контролем.
«Но это все-таки временная мера. Дополнительных препятствий для продуктовых перевозок нет», - подтверждает Яарман. За снабжением Эстонии продуктами, в том числе вопросами поставок, наблюдает рабочая группа по надежности снабжения при Министерстве экономики и коммуникаций, которая собирается каждую неделю. В нее входят крупнейшие торговые сети и перевозчики, такие как Smarten Logistics, а также Спасательный департамент, Банк Эстонии и представители министерств.
Член рабочей группы по надежности снабжения, руководитель отдела кризисного урегулирования Министерства экономики Прийт Саар также утверждает, что в последние недели ни один участник не заметил проблем с поставками в Эстонию продуктовых товаров и сырья.
Склады, по словам Саара, ломятся от товаров, на тот случай, если распространение вируса в европейских странах вынудит закрыть границы. Две недели назад, по его словам, можно было заметить, что на финско-эстонских паромах больше грузовиков, чем обычно. «Сейчас ввозят достаточно, чтобы на всякий случай быть готовыми к трудностям с поставками», - говорит Саар.
В основном в Эстонию экспортируют из Финляндии, а также через Латвию и Литву из Польши. Самая большая проблема, которую до сих пор обсуждала рабочая группа, касалась товаров, застрявших в начале кризиса на польской границе. «Тогда была опасность, что важные импортные продукты, такие как еда для младенцев и экзотические фрукты, не попадут в Эстонию. Этот риск не реализовался», - констатирует Саар. Чтобы товары сдвинулись с места, была открыта торговая судоходная линия из немецкого Сасница в Палдиски.
Однако источники Postimees прогнозируют рост цен на многие продукты, например, на свежие фрукты и ягоды, а также на рис. Причиной могут стать дефицит, выросший спрос, инфляция или просто желание по-быстрому компенсировать временные убытки.
Член рабочей группы по надежности снабжения Саар также признается, что импортные товары под вопросом. По его словам, возможно, что, например, за итальянские вина осенью придется выложить больше денег, чем раньше. Но это не означает, что кто-то будет голодать. «Если некоторое время не будет винограда из Испании или манго из Бразилии, можно будет есть что-то другое», - констатирует Саар.
Погоня за низкими ценами
Однако рост цен может ударить по людям больнее, поскольку эстонские потребители чувствительны к ценам – так было и в условиях недавнего долгого экономического роста, что нетипично, констатирует Потисепп. По ее словам, чувствительность к ценам свойственна, скорее, кризисным временам. Поскольку по данным исследований, более половины жителей Эстонии уже давно в магазине ориентируется на скидки – и каждый пятый вынужден смотреть, что он может себе позволить – по словам Потисепп, ради экономии люди больше смотрят на товары классом пониже, например, вместо мяса покупают сосиски и сардельки.
С другой стороны, такие перемены означают, что пострадают импортеры дорогих продуктов для гурманов и мелкие производители, которые производят более изысканные продукты. «Это не товары первой необходимости, - констатирует вице-канцлер Тийдеманн. – Когда доходы падают, уменьшаются и покупка дорогих товаров».
Поскольку Эстония может обеспечивать себя молоком, зерном и рыбой так, что их остается в несколько раз больше, чем требуется – только необходимого мяса приходится импортировать примерно около четверти – по словам Тийдеманна и других источников, не стоит опасаться, что основных продуктов не хватит.
«Даже если границы полностью закроются, мы все-таки будем сыты», - говорит Йозинг.
Однако, по ее словам, эстонцы должны быть готова к тому, что их разнообразный и богатый стол, местами даже роскошный, в ближайшее время изменится. Но Йозинг не видит в этом ничего плохого. «Хорошо, что мы возвращаемся к своей кухне, своей пище, своему вкусу, - замечает она. – Так дети узнают, что такое подливка из фарша».
Современные дети, полагает Йозинг, скорее, лучше знают, что такое пита и суши. Сейчас нет причин беспокоиться о еде, но по прогнозам исполнительного директора Sanitex Яармана, влияние коронакризиса Эстония почувствует в ближайшие месяцы.
Кризис повлияет на движение работников, сырья и материалов в третьих странах и Европе, затормозились обычные анализы по контролю качества в лабораториях, стали медленнее таможенные процедуры, перечисляет Яарман.
Дальнейшее будет зависеть от ситуации в мире и ограничений, введенных странами.
Оптовик: риск подорожает минимум до октября
Крупнейший в Балтии оптовой продавец продуктов питания Sanitex признается, что основное сырье и группы товаров, которые обычно импортируют в Эстонию, могут подорожать.
Поскольку в Азии производство и промышленные предприятия вновь запустились после эпидемии в лучшем случае в объеме 30-60%, по словам исполнительного директора Sanitex Калле Яармана, можно ожидать подорожания риса. Рис связан и с сельским хозяйством, и с производством, которые встали из-за карантина. «Фермеры не могли попасть на поля, работники на рисовые мельницы и на упаковочные заводы», - поясняет Яарман.
Кроме того, Индия, один из крупнейших производителей риса в Азии, находится еще только в начальной стадии пандемии.