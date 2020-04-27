Кризис скажется на продуктовой корзине в ближайшие месяцы

Ведущий в Эстонии и всей Балтии производитель мучных изделий Tartu Mill получил предложение, от которого в обычной ситуации было бы трудно отказаться.

Из Скандинавии и более далеких стран спрашивали, можно ли купить в Эстонии макаронные изделия и хлопья. И это не было просто пожеланием – иностранцы были готовы платить на 25% выше рыночной цены. Поскольку речь шла не о необычной ситуации. Был момент, когда коронакризис набрал ход, когда по всей Европе остановилась экономическая деятельность, а границы стали закрываться. «Эти вопросы были вызваны временным дефицитом из-за покупательской паники», - говорит руководитель Tartu Mill Ууно Лаузинг.

Но Tartu Mill не принял выгодное предложение. Фирма не хотела оставлять своих эстонских клиентов без продуктов, поясняет Лаузинг.

Решения, подобные тем, которые принял Tartu Mill, в критические времена обычны для продуктовой промышленности. «Прекрасно говорить о единой Европе, - говорит глава Союза предприятий пищевой промышленности Сирье Потисепп, - но мы не раз видели, что, когда начинается какая-то ерунда, каждый стоит за себя». По ее словам, страны начинают ограничивать, например, экспорт сырья и скупать продукты, чтобы прокормить своих граждан. Потисепп считает такое поведение вполне понятным и логичным.

Дешевая рабочая сила

Во второй половине марта, когда пандемия коронавируса все сильнее наступала на Европу, в зарубежной прессе стали появляться статьи, предупреждавшие о возможной нехватке продуктов. Пищу для них давали протекционистские шаги стран для защиты своих рынков, а также связанные с распространением вируса ограничения на свободное передвижение рабочей силы, в связи с чем выросла опасность, что дешевые работники больше не смогут попасть в богатые страны для сбора урожая на полях.

Эти предупреждения не следует считать далекой, второстепенной проблемой, поскольку Эстония через товарообмен связана со всей Европой, говорит вице-канцлер по внешним сношениям Министерства сельской жизни Сийм Тийдеманн. Однако перед беседой с Postimees он просмотрел наиболее важные материалы, поступившие из Брюсселя, которые, по его словам, подтверждают, что сигналов о том, что нам может угрожать нехватка продуктов, оттуда не поступало.

Директор Института конъюнктура Марье Йозинг тоже говорит, что не прогнозирует фундаментальной нехватки продуктов. «Если какой-то сектор и работает в Европе прилично, то это сельское хозяйство», - говорит она.

Глава Союза пищевиков Потисепп добавляет: «Торговля же работает, длинные очереди машин в Польше – в прошлом. У нас нет причин сеять панику».

С другой стороны, Потисепп признает, что вся Европа из-за коронавируса оказалась в ситуации, которой не бывала прежде, и перемены могут наступить внезапно.

Сельское хозяйство в прошлом году

В 2019 году в Эстонии произвели молока, зерна и рыбы намного больше, чем потребили, потребность в остальном основном сырье полностью не покрывается. Хуже всего обстоят дела со снабжением местными фруктами и овощами, поскольку очень трудно конкурировать с дешевой импортной продукцией.

Экспорт произведенной или обработанной в Эстонии сельскохозяйственной продукции в 2019 году составил приблизительно 1,1 миллиард евро, что примерно на 20% больше, чем в позапрошлом году, причем это рекордный показатель за последние пять лет. Зерно составило 20% от оборота экспорта (объем вырос за год примерно на 10%), а молоко и молочная продукция – 19%.

Рост импорта был более медленным. Сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в 2019 году было импортировано на 1,63 миллиарда евро, т.е. на 5%больше, чем в предыдущем году. Больше всего было импортировано напитков, алкоголя и уксуса (14%), доля других групп продуктов составила менее 10%. Основными импортными рынка были Латвия, Литва и Финляндия.

Источник: Обзор сельского хозяйства, рыболовства и пищевой промышленности от Министерства сельской жизни за 2019 год.