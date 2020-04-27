Видео из Курессааре ⟩ Черная зона. Больных с Covid-19 спасают на адреналине

Пациенты лежали молча, через двери было видно, что некоторые сильно задыхаются. ФОТО: Sander Ilvest

«Что вы делаете с моим птенчиком?» - спрашивает санитарка Керстин Алликберг, когда через дверной проем замечает, как в палате номер 13 Эрвину Аарену помогают пересесть из кровати в инвалидное кресло. Пришедший 31 января на операцию на колено Аарен должен был уйти домой через несколько дней, но у него случился инсульт, а после и кронавирус.

«Таким больным я себя никогда не чувствовал. И было бы лучше никогда об этом не вспоминать», - говорит, будем надеяться, в итоге скоро отправляющийся домой пациент. Медсестры и санитарки считают его одной из историй успеха, поскольку Аарен постепенно выздоравливает. Называющая его птенчиком Алликберг ухаживает за ним последние три месяца: видела его болезни, безнадежность, силу желания и теперь уже выздоровление. Ясно, что Аарен очень важный для Алликберг пациент, и она о нем заботится: «Он настолько замечательный, хороший материал для дедушки. Когда ноги не хотели двигаться, он все равно многое старался делать сам. А скоро точно пойдет, а там и побежит».

«Знаете, я вам честно скажу, я не надеялся, что еще когда-то буду говорить с вами, - говорит он журналисту, глядя на медсестер и санитарок. – Это работа с сердцем. Много слов благодарности. Была бы на мне шапка или шляпа, безусловно, снял бы». На глазах у медсестер появляются слезы.

Пациента одевают и вывозят на балкон подышать свежим воздухом. «Когда я отсюда в итоге уйду, надеюсь, что будете здороваться», - говорит Эрвин Аарен». «Мы-то тебя узнаем, а ты нас нет», - отвечает Кадри. Пациенты никогда не видели медсестер и санитарок без масок.

Три недели адреналина

Они признают, что ситуация стала для них серьезным испытанием, поскольку болезнь для всех новая и незнакомая. «Поначалу не было всех рабочих принадлежностей, а отделения были не подготовлены. И тут, темп-темп. Действовать нужно очень быстро», - описывает Лариса и добавляет, что, к счастью, команда очень быстро приступила к работе. «Поначалу мы все были чужими, а теперь узнаем друг друга по глазам», - добавляет Плоомипуу. «Адреналин повышался, это помогало действовать», - рассказала медсестра Кай Мяннамяэ.

Научившиеся за три недели узнавать друг друг медсестры, санитарки, врачи и уборщицы за это время стали сильной командой. ФОТО: Sander Ilvest

Предсказывать, какой пациент выздоровеет, а какой нет, они не берутся. Их опыт показывал, что корнавирус очень коварен. «Иногда ломает молодых и спортивных людей. Иной старик выздоравливает, а другой задыхается неделю», - говорит Лариса.