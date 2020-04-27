Видео из Курессааре ⟩ Черная зона. Больных с Covid-19 спасают на адреналине

Здесь начинается так называемая черная зона, где имеется вирус, говорит работающий в Курессаареской больнице добровольцем медбрат Алвар Валкенклау и показывает нам путь в помещение, где ухаживают за пациентами с Covid-19. Валкенклау – один из многих, кто приехал на помощь сааресцам. Он приехал в критическое для Сааремаа время – 8 апреля. Знакомя нас домом, он, как и мы, с головы до ног закрыт белым комбинезоном, на лице маска, пишет Postimees.
В нормальное время в так называемой черной зоне работает обычное отделение сестринской помощи и ухода, а в палатах лежат люди с различными заболеваниями. Теперь отделение превратилось в отражение тяжелой реальности: здесь распространяется опасный для жизни коронавирус, поскольку все официальные работники отделения и часть пациентов к концу марта были заражены. Отделение стало одним из четырех коронавирусных подразделений. Валкенклау сопровождает нас внутрь.
Для приехавших со всей Эстонии медсестер и санитарок ситуация в черной зоне из-за своей сложности показалась пугающей. Из-за комбинезонов поначалу они не узнавали друг друга. В итоге научились отличать друг друга по голосу и глазам.
О напряженных сменах четвертого Covid-отделения говорят несколько блоков 1,5-литровых бутылок воды и несколько пустых пачек сигарет. В самые тяжелые дни у медработников не было даже времени поесть. Многие их них в течение трех недель работали каждый день по 12 часов.
В психологическом плане они настолько на пределе, словно прошли войну, где тяжелые моменты переносятся благодаря адреналину.
Первый шок
Медсестра Кадри Плоомипуу была одной из первых, кто добровольно приехал в Курессаарескую больницу на помощь: «Тут была только одна медсестра». Обстановка показалась ей совершенно невероятной: «Первая ночная смена была настолько тяжелой, что я не верила, что настолько тяжело вообще бывает». Тогда 34 из 35 палат были полны больными, и поскольку людей больше брать было неоткуда, ей пришлось провести первое в жизни 24-часовое дежурство.
«Поначалу было очень тяжело. К счастью, медсестры и санитарки начали приезжать каждый день», - рассказывает работавшая прежде в частной таллиннской клинике медсестра. Мысль о том, чтобы сбежать, в голову даже не приходила: «В то утро, шагая после смены домой, я ни разу не пожалела о том, что приехала сюда. И если мы говорим, что мыслей о том, чтобы уехать, у нас не было, так оно и есть. Поскольку те, кто хотел уехать, уехали». Она добавила, что некоторые приезжавшие посреди рабочего дня на помощь люди назад уже не уезжали.
Большая часть примчавшихся помогать медсестер и санитарок, это люди чуть за 20, у которых не хватало опыта, но в течение последних трех недель они, по словам Плоомипуу, прошли очень серьезную школу: смены длятся 12 часов подряд и действовать нужно быстро, поскольку идет постоянная борьба за жизнь. В их отделении умерли три человека: «Один был онкологическим больным, у которого был и коронавирус, у второго возник отек легких, а третий был тяжелым лежачим больным. Конец очень тяжело пережить. Ты стараешься, делаешь все, что можешь, но…, - рассказала медсестра Лариса Тооме. – Но есть и поправившиеся, они придают сил».
Работа с сердцем
Одной из таких больных стала столетняя женщина, которая раньше работала в Курессаареской больнице поваром: «Очень сильная женщина, настоящая островитянка». На сегодняшний день она уже вернулась домой. Ключевым фактором, по словам молодых медиков, является сила желания.
«Что вы делаете с моим птенчиком?» - спрашивает санитарка Керстин Алликберг, когда через дверной проем замечает, как в палате номер 13 Эрвину Аарену помогают пересесть из кровати в инвалидное кресло. Пришедший 31 января на операцию на колено Аарен должен был уйти домой через несколько дней, но у него случился инсульт, а после и кронавирус.
«Таким больным я себя никогда не чувствовал. И было бы лучше никогда об этом не вспоминать», - говорит, будем надеяться, в итоге скоро отправляющийся домой пациент. Медсестры и санитарки считают его одной из историй успеха, поскольку Аарен постепенно выздоравливает. Называющая его птенчиком Алликберг ухаживает за ним последние три месяца: видела его болезни, безнадежность, силу желания и теперь уже выздоровление. Ясно, что Аарен очень важный для Алликберг пациент, и она о нем заботится: «Он настолько замечательный, хороший материал для дедушки. Когда ноги не хотели двигаться, он все равно многое старался делать сам. А скоро точно пойдет, а там и побежит».
«Знаете, я вам честно скажу, я не надеялся, что еще когда-то буду говорить с вами, - говорит он журналисту, глядя на медсестер и санитарок. – Это работа с сердцем. Много слов благодарности. Была бы на мне шапка или шляпа, безусловно, снял бы». На глазах у медсестер появляются слезы.
Пациента одевают и вывозят на балкон подышать свежим воздухом. «Когда я отсюда в итоге уйду, надеюсь, что будете здороваться», - говорит Эрвин Аарен». «Мы-то тебя узнаем, а ты нас нет», - отвечает Кадри. Пациенты никогда не видели медсестер и санитарок без масок.
Три недели адреналина
Они признают, что ситуация стала для них серьезным испытанием, поскольку болезнь для всех новая и незнакомая. «Поначалу не было всех рабочих принадлежностей, а отделения были не подготовлены. И тут, темп-темп. Действовать нужно очень быстро», - описывает Лариса и добавляет, что, к счастью, команда очень быстро приступила к работе. «Поначалу мы все были чужими, а теперь узнаем друг друга по глазам», - добавляет Плоомипуу. «Адреналин повышался, это помогало действовать», - рассказала медсестра Кай Мяннамяэ.
Предсказывать, какой пациент выздоровеет, а какой нет, они не берутся. Их опыт показывал, что корнавирус очень коварен. «Иногда ломает молодых и спортивных людей. Иной старик выздоравливает, а другой задыхается неделю», - говорит Лариса.
Если в первые дни и недели у них часто не хватало время даже чтобы поесть, то теперь, когда на смене сразу три медсестры и 21 пациент, ситуация стала полегче. «Снимаешь маску, очки и мммм вдыхаешь свежий воздух», - показывает Пломипуу в сторону балкона третьего этажа. Это любимое место всей команды, особенно утром во время восхода, когда заканчивается ночная смена. «Слушаешь, как поют птички, пьешь воду. Это очень приятные моменты», - говорит она. И я ее понимаю. Полтора часа с белом защитном костюме, и так приятно подышать.