Пн, 27.04.2020
Обязанность носить маску особенно актуальна в то время, когда чрезвычайные меры COVID-19 ослабляются. Яак Ааб

Видео из Курессааре ⟩ Черная зона. Больных с Covid-19 спасают на адреналине

Здесь начинается так называемая черная зона, где имеется вирус, говорит работающий в Курессаареской больнице добровольцем медбрат Алвар Валкенклау и показывает нам путь в помещение, где ухаживают за пациентами с Covid-19. Валкенклау – один из многих, кто приехал на помощь сааресцам. Он приехал в критическое для Сааремаа время – 8 апреля. Знакомя нас домом, он, как и мы, с головы до ног закрыт белым комбинезоном, на лице маска, пишет Postimees.

В нормальное время в так называемой черной зоне работает обычное отделение сестринской помощи и ухода, а в палатах лежат люди с различными заболеваниями. Теперь отделение превратилось в отражение тяжелой реальности: здесь распространяется опасный для жизни коронавирус, поскольку все официальные работники отделения и часть пациентов к концу марта были заражены. Отделение стало одним из четырех коронавирусных подразделений. Валкенклау сопровождает нас внутрь.

Для приехавших со всей Эстонии медсестер и санитарок ситуация в черной зоне из-за своей сложности показалась пугающей. Из-за комбинезонов поначалу они не узнавали друг друга. В итоге научились отличать друг друга по голосу и глазам.

О напряженных сменах четвертого Covid-отделения говорят несколько блоков 1,5-литровых бутылок воды и несколько пустых пачек сигарет. В самые тяжелые дни у медработников не было даже времени поесть. Многие их них в течение трех недель работали каждый день по 12 часов.

В психологическом плане они настолько на пределе, словно прошли войну, где тяжелые моменты переносятся благодаря адреналину.

Первый шок

Медсестра Кадри Плоомипуу была одной из первых, кто добровольно приехал в Курессаарескую больницу на помощь: «Тут была только одна медсестра». Обстановка показалась ей совершенно невероятной: «Первая ночная смена была настолько тяжелой, что я не верила, что настолько тяжело вообще бывает». Тогда 34 из 35 палат были полны больными, и поскольку людей больше брать было неоткуда, ей пришлось провести первое в жизни 24-часовое дежурство.

Прежде чем войти в отделение-Covid нужно тщательно облачиться в защитный костюм.

ФОТО: Sander Ilvest

На спинах друг другу пишут имена, чтобы понимать кто есть кто.

ФОТО: Sander Ilvest

«Поначалу было очень тяжело. К счастью, медсестры и санитарки начали приезжать каждый день», - рассказывает работавшая прежде в частной таллиннской клинике медсестра. Мысль о том, чтобы сбежать, в голову даже не приходила: «В то утро, шагая после смены домой, я ни разу не пожалела о том, что приехала сюда. И если мы говорим, что мыслей о том, чтобы уехать, у нас не было, так оно и есть. Поскольку те, кто хотел уехать, уехали». Она добавила, что некоторые приезжавшие посреди рабочего дня на помощь люди назад уже не уезжали.

Большая часть примчавшихся помогать медсестер и санитарок, это люди чуть за 20, у которых не хватало опыта, но в течение последних трех недель они, по словам Плоомипуу, прошли очень серьезную школу: смены длятся 12 часов подряд и действовать нужно быстро, поскольку идет постоянная борьба за жизнь. В их отделении умерли три человека: «Один был онкологическим больным, у которого был и коронавирус, у второго возник отек легких, а третий был тяжелым лежачим больным. Конец очень тяжело пережить. Ты стараешься, делаешь все, что можешь, но…, - рассказала медсестра Лариса Тооме. – Но есть и поправившиеся, они придают сил».

Кадри Плоомипуу была одной из первых, кто приехал на помощь с материка. 

ФОТО: Sander Ilvest

Работа с сердцем

Одной из таких больных стала столетняя женщина, которая раньше работала в Курессаареской больнице поваром: «Очень сильная женщина, настоящая островитянка». На сегодняшний день она уже вернулась домой. Ключевым фактором, по словам молодых медиков, является сила желания. 

Пациенты лежали молча, через двери было видно, что некоторые сильно задыхаются.

ФОТО: Sander Ilvest

«Что вы делаете с моим птенчиком?» - спрашивает санитарка Керстин Алликберг, когда через дверной проем замечает, как в палате номер 13 Эрвину Аарену помогают пересесть из кровати в инвалидное кресло. Пришедший 31 января на операцию на колено Аарен должен был уйти домой через несколько дней, но у него случился инсульт, а после и кронавирус.

«Таким больным я себя никогда не чувствовал. И было бы лучше никогда об этом не вспоминать», - говорит, будем надеяться, в итоге скоро отправляющийся домой пациент. Медсестры и санитарки считают его одной из историй успеха, поскольку Аарен постепенно выздоравливает. Называющая его птенчиком Алликберг ухаживает за ним последние три месяца: видела его болезни, безнадежность, силу желания и теперь уже выздоровление. Ясно, что Аарен очень важный для Алликберг пациент, и она о нем заботится: «Он настолько замечательный, хороший материал для дедушки. Когда ноги не хотели двигаться, он все равно многое старался делать сам. А скоро точно пойдет, а там и побежит».

«Знаете, я вам честно скажу, я не надеялся, что еще когда-то буду говорить с вами, - говорит он журналисту, глядя на медсестер и санитарок. – Это работа с сердцем. Много слов благодарности. Была бы на мне шапка или шляпа, безусловно, снял бы». На глазах у медсестер появляются слезы.

Пациента одевают и вывозят на балкон подышать свежим воздухом. «Когда я отсюда в итоге уйду, надеюсь, что будете здороваться», - говорит Эрвин Аарен». «Мы-то тебя узнаем, а ты нас нет», - отвечает Кадри. Пациенты никогда не видели медсестер и санитарок без масок.

Три недели адреналина

Они признают, что ситуация стала для них серьезным испытанием, поскольку болезнь для всех новая и незнакомая. «Поначалу не было всех рабочих принадлежностей, а отделения были не подготовлены. И тут, темп-темп. Действовать нужно очень быстро», - описывает Лариса и добавляет, что, к счастью, команда очень быстро приступила к работе. «Поначалу мы все были чужими, а теперь узнаем друг друга по глазам», - добавляет Плоомипуу. «Адреналин повышался, это помогало действовать», - рассказала медсестра Кай Мяннамяэ.

Научившиеся за три недели узнавать друг друг медсестры, санитарки, врачи и уборщицы за это время стали сильной командой.

ФОТО: Sander Ilvest

Предсказывать, какой пациент выздоровеет, а какой нет, они не берутся. Их опыт показывал, что корнавирус очень коварен. «Иногда ломает молодых и спортивных людей. Иной старик выздоравливает, а другой задыхается неделю», - говорит Лариса.

Если в первые дни и недели у них часто не хватало время даже чтобы поесть, то теперь, когда на смене сразу три медсестры и 21 пациент, ситуация стала полегче. «Снимаешь маску, очки и мммм вдыхаешь свежий воздух», - показывает Пломипуу в сторону балкона третьего этажа. Это любимое место всей команды, особенно утром во время восхода, когда заканчивается ночная смена. «Слушаешь, как поют птички, пьешь воду. Это очень приятные моменты», - говорит она. И я ее понимаю. Полтора часа с белом защитном костюме, и так приятно подышать.

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