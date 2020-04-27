Пн, 27.04.2020
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"Реал" собрался провернуть сделку века

Pariisi Saint-Germaini ründaja Kylian Mbappe.

ФОТО: MARTIN BUREAU/AFP

«Реал» планирует усилить атаку Килианом Мбаппе («ПСЖ») и Эрлингом Холандом («Боруссия» Дортмунд), передает Sports.ru.

Президент «сливочных» Флорентино Перес рассчитывает приобрести француза и норвежца к лету 2022 года – к 20-летнему юбилею своей работы в мадридском клубе.

Первый срок Переса во главе «Реала» пришелся на период с 2000 по 2006 год, в 2009-м он вновь стал президентом клуба, которым руководит по сей день.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до июня 2022 года, Холанда с «Боруссией» – до 2024-го.

Скорее всего, «Реалу» удастся подписать Холанда раньше, чем Мбаппе, полагает Marca.

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