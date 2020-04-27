Видео ⟩ В мае начнется строительство дорожной развязки Вяо

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«Перекресток Вяо – один из наиболее загруженных перекрестков Эстонии, который в сутки пересекает приблизительно 49 000 автомобилей. На сегодняшний день он исчерпал свою пропускную способность, – сказал руководитель строительного сектора северного региона Департамента шоссейных дорог Янар Тюкк. – Наша цель – увеличить пропускную способность одной из самых нагруженных дорожных развязок и сделать ее безопасной для участников дорожного движения».

«Из направлений, окружающих Таллинн, восточная сторона до сих пор ждала приведения в порядок. Безусловно, многим знакомы неудобства при пересечении Петербургского шоссе при выезде с Лаанга-теэ и Таллиннской окружной дороги, – сказала член правления Nordecon AS Андо Воогма. - Как строитель и участник дорожного движения, мне очень приятно, что мы можем уже к концу 2021 года существенно увеличить комфорт и безопасность этой дорожной развязки с ключевой значимостью».

На разноуровневой дорожной развязке Вяо строится зона перекрестка, где шоссе Таллинн – Нарва вместо нынешнего перекрестка со светофором переводится на масштабное решение перекрестка с круговым движением. Движение по Петербургсокму шоссе в направлениях Таллинн – Нарва и Нарва – Таллинн переносится на другой уровень - для этих целей будут возведены четыре виадука над строящимся круговым перекрестком.

Помимо Петербургского шоссе, строительство затронет также 600 метров Таллиннской окружной дороги и 800 метров дороги на улице Раху-теэ. Во время строительства будет снесено недостроенное здание трамвайного депо в начале улице Раху-теэ. Помимо участка четырехполосной дороги, запланировано строительство трех километров дорожек для пешеходов и велосипедистов, четырех пешеходных туннелей и парковки для грузовых и туристических автомобилей. На перекрестке будут использоваться современные средства мониторинга и управления движением, такие как, дорожные знаки с изменяющейся информацией, информационные табло и т.д.

Рядом с шоссе Таллинн – Нарва и Таллиннской окружной дорогой со стороны реки Пирита появится смарт-парковка для грузовых автомобилей. Установленные здесь информационные табло будут передавать водителям информацию, например, о необходимом времени, чтобы доехать до порта, что позволит вовремя выехать и в свою очередь уменьшит заторы в портовой зоне.