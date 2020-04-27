Чрезвычайное сообщение ⟩ Изменение распоряжения Правительства Республики No 77 от 13 марта 2020 года «Применение мер при особом положении»

1. Исключить из п. 3 распоряжения Правительства Республики No 77 от 13 марта 2020 года текстовую часть «до 1 мая».

2. Владельцам средств массовой информации опубликовать распоряжение незамедлительно, без изменений и бесплатно

3. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Настоящим распоряжением устанавливаются конкретные меры по защите жизни и здоровья людей и доминирующего общественного интереса, которые необходимы для пресечения распространения вируса. Обоснования и доводы приводятся в пояснительной записке к распоряжению, которая будет опубликована на домашней странице Правительства Республики.

В случае невыполнения надлежащим образом мер, применяемых при введении особого положения, применяются средства административного принуждения, указанные в п. 2 или 3 ст. 28 Закона об охране правопорядка. В соответствии со ст. 47 Закона о чрезвычайных ситуациях сумма административного штрафа составляет 2000 евро. Административный штраф, целью которого является принуждение к соблюдению ограничения на свободное передвижение и предотвращение распространения вируса, может выписываться повторно. Административный штраф не является наказанием.

Распоряжение может быть оспорено путем подачи возражения в порядке, предусмотренном в Законе об административном производстве, в течение 30 дней со дня, когда о распоряжении стало или должно было стать известно. Также распоряжение может быть оспорено путем подачи в административный суд жалобы в порядке, предусмотренном в Кодексе об административном судопроизводстве в течение 30 дней с момента оглашения распоряжения.

Юри Ратас Премьер-министр