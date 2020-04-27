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  • Изменение распоряжения Правительства Республики No 77 от 13 марта 2020 года «Применение мер при особом положении»

Чрезвычайное сообщение ⟩ Изменение распоряжения Правительства Республики No 77 от 13 марта 2020 года «Применение мер при особом положении»

Премьер-министр Юри Ратас

ФОТО: Mihkel Maripuu (Postimees)

Принято 24.04.2020 No 131

Исходя из особого положения, введенного распоряжением Правительства Эстонской Республики No 76 от 12 марта 2020 года «Об объявлении особого положения на административной территории Эстонской Республики», а также на основании ч. 1 ст. 31 и ч. 1. ст 32 Закона о чрезвычайных ситуациях Правительство Республики принимает решение:

1. Исключить из п. 3 распоряжения Правительства Республики No 77 от 13 марта 2020 года текстовую часть «до 1 мая».

2. Владельцам средств массовой информации опубликовать распоряжение незамедлительно, без изменений и бесплатно

3. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Настоящим распоряжением устанавливаются конкретные меры по защите жизни и здоровья людей и доминирующего общественного интереса, которые необходимы для пресечения распространения вируса. Обоснования и доводы приводятся в пояснительной записке к распоряжению, которая будет опубликована на домашней странице Правительства Республики.

В случае невыполнения надлежащим образом мер, применяемых при введении особого положения, применяются средства административного принуждения, указанные в п. 2 или 3 ст. 28 Закона об охране правопорядка. В соответствии со ст. 47 Закона о чрезвычайных ситуациях сумма административного штрафа составляет 2000 евро. Административный штраф, целью которого является принуждение к соблюдению ограничения на свободное передвижение и предотвращение распространения вируса, может выписываться повторно. Административный штраф не является наказанием.

Распоряжение может быть оспорено путем подачи возражения в порядке, предусмотренном в Законе об административном производстве, в течение 30 дней со дня, когда о распоряжении стало или должно было стать известно. Также распоряжение может быть оспорено путем подачи в административный суд жалобы в порядке, предусмотренном в Кодексе об административном судопроизводстве в течение 30 дней с момента оглашения распоряжения.

Юри Ратас Премьер-министр

Таймар Петеркоп Государственный секретарь

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